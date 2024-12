Die Comic Con ist jetzt schon zum 8. Mal in Stuttgart an den Start gegangen. SWR3 Reporterin Julia Buchmaier war für euch vor Ort und hielt eure tollen Geschichten und Kostüme fest!

Harry Potter trifft auf Super Mario, Gandalf spaziert neben Charakteren aus One Piece vorbei und die Avengers stehen mit Cosmo und Wanda Schlange: Das ist dieses Wochenende der Alltag in der Stuttgarter Landesmesse bei der jährlichen Comic Con. Rund 800 Aussteller sind am Start und machen die Comic-Messe zur größten in Deutschland. Inspiriert ist sie von der Comic Con in San Diego in den USA.

Und keine Sorge, falls ihr es selbst nicht hinschafft oder einfach neugierig seid: SWR3 Reporterin Julia Buchmaier schlängelt sich bei der Comic Con durch die Massen und berichtet für euch vor Ort. Sie hat unter anderem mit den Fans gesprochen, die schon ganz schön früh auf den Beinen waren, um ihre Outfits vorzubereiten.

Nachrichten 30.11.2024 Mega-Fans bei der Comic Con 2024 in Stuttgart Dauer 2:09 min Die Comic Con ist jetzt schon zum 8. Mal in Stuttgart an den Start gegangen. SWR3 Reporterin Julia Bachmaier ist für euch vor Ort und hält eure tollen Geschichten und Kostüme fest!

Wie diese Outfits aussehen, zeigen wir euch in unserer Bildergalerie:

Gruppenkostüme besonders beliebt auf Comic Con in Stuttgart

Vielleicht ist es euch schon in der Bildergalerie aufgefallen: Viele der Besucherinnen und Besucher haben sich für Gruppenkostüme entschieden. Das kann ziemlich viel Aufwand mit sich bringen – muss es aber nicht, wie einige der Fans Julia Buchmaier erzählten:

Nachrichten 30.11.2024 Comic Con: Gruppenkostüme oft aufwändig Dauer 1:34 min SWR3-PUSH am Comic-Con-Wochenende in Stuttgart. Da kommen heute und morgen Anime-, Comic- und Gaming-Fans aus ganz Deutschland zusammen. Und eine weitere Spezies hat unsere Reporterin Julia Buchmaier da auch besonders häufig entdeckt: Fans von Gruppenkostümen. Jaja!!! Das is nicht nur so’n Festival- oder Karneval-Ding…

Auf der Comic Con gibts davon super simple und super aufwändige. Aber eins haben sie alle Gruppenkostüm-Menschen gemeinsam: Sie kommen keine 10 Meter, ohne dass jemand ein Foto will:

Und wer steckt eigentlich hinter den ganzen Kostümen? Das wollte Julia auch wissen. Spoiler: Dabei sind Lehrer, Modeschülerinnen, Arzthelferinnen und Finanzvorstände.

Nachrichten 30.11.2024 Comic Con: Was machst du im echten Leben? Dauer 1:33 min Einfach mal raus ausm Alltag, in ne ganz andere Rolle schlüpfen, mal für nen Tag jemand anderes sein. Das machen jetzt am Wochenende viele auf der Comic Con in Stuttgart. Da treffen sich heute und morgen Anime-, Comic- und Gaming-Fans aus ganz Deutschland.

SWR3-Reporterin Julia Buchmaier hat trotzdem mal nen Blick hinter die aufwändigen Outfits geworfen…

Schaut für noch mehr Einblicke in unserer SWR3 Instagram-Story durch.

Programm bei der Comic Con in Stuttgart

Auf dem Programm der Comic Con stehen aber nicht nur die kreativen Kostüme, sondern unter anderem auch:

eine „Star Wars Area“ rund um die Erfolgsreihe

ein Gaming-Bereich, in dem man die neuesten Video-Spiele ausprobieren kann

ein Bereich für alle Fans von Sammelkartenspielen zum Tauschen und Spielen

eine „Artist Alley“, in der man über 250 Comic-Schaffenden aus Europa über die Schulter schauen kann

Im vergangenen Jahr waren ungefähr 50.000 Menschen bei der Comic Con in Stuttgart zu Besuch. Die Veranstalter der Messe hoffen dieses Jahr auf einen neuen Rekord.