Neuer Monat, neue Gesetze und Regelungen: Welche wichtigen Änderungen es im Juni gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Am 9. Juni ist Europawahl in Deutschland. Das heißt, an diesem Tag wird in Deutschland das neue Europäische Parlament gewählt. Wählen kann jeder EU-Bürger, der mindestens 16 Jahre alt ist und hier seinen Wohnsitz hat. In neun Bundesländern finden parallel die Kommunalwahlen statt – auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Alle Infos zu den Wahlen und möglichen Entscheidungshilfen findest du hier:

Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht wurde reformiert. Einbürgerungen sollen jetzt einfacher werden. Hintergrund der Reform ist unter anderem der Fachkräftemangel. Das neue Gesetz tritt am 27. Juni in Kraft.

Doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt

Doppelte Staatsbürgerschaften sind dann – wie in den meisten EU-Ländern – grundsätzlich erlaubt. Wer sich künftig einbürgern lassen möchte, muss nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes der Familie aufgeben.

In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern bekommen mit der Reform automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Zusätzlich können sie die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten.

Einbürgerungsreform

Außerdem können Ausländer, die schon lange rechtmäßig in Deutschland leben, schneller ihren Antrag auf Einbürgerung stellen. Statt wie bisher nach acht Jahren wird das schon nach fünf Jahren möglich sein. Noch schneller soll es gehen bei besonderen Integrationsleistungen, wie besonders guten Sprachkenntnissen, ehrenamtlichem Engagement oder herausragenden Leistungen in Schule oder Beruf. Dann können drei Jahre Aufenthalt ausreichen.

Anerkennung von Gastarbeitern

Für Menschen, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, soll zudem ein Einbürgerungstest nicht mehr verpflichtend sein. Als Sprachnachweis soll reichen, dass sie sich im Alltag auf Deutsch ohne nennenswerte Probleme verständigen können. Das richtet sich vor allem an die Menschen der sogenannten Gastarbeiter-Generation, die in ihren ersten Jahren in Deutschland keine Sprachkurse besuchen oder sonstige Integrationsangebote wahrnehmen konnten. So solle deren Lebensleistung gewürdigt werden, schreibt das Bundesinnenministerium. Das alles gilt auch für Vertragsarbeiter der ehemaligen DDR.

Der #Bundestag hat abschließend über den die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts beraten."Ich freue mich, dass das neue #Staatsangehörigkeitsrecht beschlossen ist", sagt Ministerin Nancy Faeser zum neuen Gesetz. "Unsere Reform ist ein Bekenntnis zu einem modernen Deutschland." pic.twitter.com/sjWeL5J4Jk

Mit der Chancenkarte können Menschen aus Nicht-EU-Ländern ab Juni für ein Jahr nach Deutschland kommen, um hier auf Jobsuche zu gehen. Erlaubt sind Nebenbeschäftigungen bis zu 20 Stunden in der Woche sowie zweiwöchige Probearbeiten.

Dafür müssen sie eine mindestens zweijährige Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss aus dem Herkunftsland nachweisen können, außerdem Sprachkenntnisse in Deutsch (A1) oder Englisch (B2). Zusätzlich muss der Lebensunterhalt als gesichert gelten.

Wie der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts liegt auch der Chancenkarte der Fachkräftemangel in Deutschland zugrunde. Mit ihr sollen die ansonsten langwierigen Anerkennungsprozesse vereinfacht werden.

Einen Monat lang steht Deutschland noch mehr im Zeichen des Fußballs als sonst: Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Europameisterschaft bei uns statt. Gesucht wird der Nachfolger für Titelverteidiger Italien. Insgesamt 24 Teams sind dabei. Im Eröffnungsspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Schottland.

In zehn Städten wird gespielt – mit Stuttgart auch in SWR3Land. Die weiteren Austragungsorte sind: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt und München. Alle Infos zur Heim-EM gibt es bei der Sportschau.

Ab 9. Juni gibt es eine Scheckkarte weniger im Geldbeutel: Die Bahncard 25 und 50 werden ab dann nicht mehr als Plastikkarte ausgegeben. In der Bahn-App und auf der Bahn-Website gibt es die Bahncard schon länger in digitaler Form. Dafür benötigt man allerdings ein Kundenkonto. Wer kein Smartphone hat, kann sich ein Ersatzdokument ausdrucken. Vorhandene Plastikkarten können bis zum aufgedruckten Gültigkeitsende genutzt werden. Die Bahncard 100 bleibt erst einmal noch als Plastikkarte – aus Sicherheitsgründen, wie die Bahn mitteilt.

Ab Juli können Mieterinnen und Mieter ihren Kabelanschluss frei wählen – das heißt aber auch, dass sie bis spätestens 30. Juni geklärt haben müssen, wie sie künftig weiter fernsehen wollen. Denn danach dürfen Vermieter die TV-Gebühren nicht mehr auf die Nebenkosten umlegen. Wer weiter TV über Kabel schauen will, muss also selbst aktiv werden und einen eigenen Vertrag mit einem Anbieter abschließen.

Ein neues europäisches Bezahlsystem soll Handy-zu-Handy-Zahlungen in Echtzeit ermöglichen. Die Vorbereitungen für „Wero“ der Bankeninitiative EPI laufen schon seit Jahren, ab Ende Juni sollen Kundinnen und Kunden der teilnehmenden Banken „Wero“ nutzen können. In Deutschland sind Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Deutsche Bank dabei.

Ziel der Initiative ist, ein einheitliches europaweites System zum Bezahlen per Karte und Smartphone aufzubauen, um der Kundschaft ein Konkurrenzangebot zu mächtigen US-Konzernen wie Paypal zu machen.

Zum 15. Juni stellen alle Filialen des Apple-Resellers Gravis in Deutschland weitestgehend ihren Betrieb ein. Das betrifft 37 Geschäfte. Auch der deutsche Gravis-Online-Shop wird geschlossen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet, dem Gravis gehört, hatte die Geschäftsabwicklung Ende März verkündet. Bis 30. Juni soll die Schließung durch sein.

In einer Mitteilung heißt es: „ Gravis bekräftigt zudem seine Verpflichtungen gegenüber den Endkunden und sichert die Erfüllung aller Garantieansprüche auch nach der Schließung zu. “ Fragen zur Gewährleistung werden hier beantwortet.

Seit dem 8. September 2022 ist Charles III. König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie des Commonwealth. Bisher haben die Briten weiterhin mit den gewohnten Pfund-Scheinen bezahlt, auf denen die verstorbene Königin Elizabeth II. abgebildet ist. Ab dem 5. Juni kommen nun Scheine mit dem Abbild des neuen Königs in Umlauf.

