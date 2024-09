Das war Glück: Keine Verletzten beim Brückeneinsturz in Dresden. Eine mögliche Ursache: Streusalz – womöglich aus DDR-Zeiten. In welchem Zustand sind Brücken in SWR3Land? Hier die Infos!

Mitten in der Nacht, um 3.08 Uhr, ist die Dresdener Carolabrücke in Teilen eingestürzt. Am Morgen wird deutlich: Die Stadt ist nur knapp einer Katastrophe entgangen. Denn täglich fahren zig Autos, Straßenbahnen und Radfahrer über das Bauwerk. Auch Fußgänger sind dort unterwegs. 18 Minuten vor dem Einsturz sei die letzte Straßenbahn über die Brücke gefahren, hat ein Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe gesagt.

Doch Verletzte oder gar Tote hat es bei dem Einsturz nach bisherigem Kenntnisstand der Behörden nicht gegeben. Die Polizei gehe bislang von einem Unglück aus, sagte ein Sprecher, Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht. Die Polizei Sachsen bittet darum, in dem Zusammenhang keine Falschmeldungen zu verbreiten:

SWR3-Korrespondent Christoph Stunker beschreibt, was er beim Eintreffen an der Brücke gesehen hat:

Hier ARD-Aufnahmen von der Szenerie am frühen Mittwochmorgen:

Check: Brücken in RLP und BW – das sagen Experten

Doch wie sieht es mit den Brücken in SWR3Land aus? Könnte auch hier so etwas passieren? Zunächst die gute Nachricht: Von den rund 17.000 Brücken in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bekommen aktuell nur sehr wenige schlechte Noten. Im SWR3 Interview sagt Brückenexperte Andreas Jackmuth:

In Rheinland-Pfalz gibt es keine Brücke, über die ich nicht mit meiner Familie ruhigen Gewissens gehen oder fahren würde.

Dennoch: Etwa zehn Prozent aller Brücken in Deutschland sollten dringend saniert werden, heißt es von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Darunter sind auch Brücken in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: zum Beispiel die Moseltalbrücke bei Koblenz, die Lösterbachtalbrücke bei Trier und die Neckartalbrücke bei Rottweil.

Alter Beton, Streusalz, Schwerverkehr machen Brücken zu schaffen

Soweit die Gegenwart. Was die Zukunft der Brücken angehe, sehe es nicht wirklich gut aus. Größtes Problem sei nicht das Geld für die Erhaltung der Brücken, sondern die fehlenden Leute, erklärt Jackmuth vom LBM. Der Fachkräftemangel und die Mitarbeiter, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, stellten das größte Risiko dar. Derzeit seien allein in Rheinland-Pfalz mehr als 200 Stellen für Brücken-Techniker und -Ingenieure nicht besetzt.

In der Zukunft könnte sogar ein „Instandhaltungs-Tsunami“ auf uns zurollen, prognostiziert Jan Müller von der Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Baden-Württemberg (BGIB) im SWR3 Interview. Denn das Alter des verbauten Betons, Streusalz und der Zuwachs an Schwerverkehr machten den Brücken schwer zu schaffen, so der Experte vom BGIB.

Unwetterschäden verzögern Sanierung der Brücken in BW

Ursprünglich sollten in Baden-Württemberg in diesem Jahr mit 180 Sanierungsmaßnahmen begonnen werden – an Brücken und an Landstraßen. Wegen der heftigen Unwetter Ende Mai und Anfang Juni würden die aber erst einmal nicht weiter saniert, berichtet SWR Aktuell. So werde sich zum Beispiel die Instandsetzung der Jagstbrücke bei Haimhausen im Hohenlohekreis um etwa ein Jahr verschieben.

Dresdener Fernwärmeversorgung nach Brückeneinsturz komplett ausgefallen

Dresden hat jetzt nach dem Einsturz der Carolabrücke einige Probleme: Betroffen sind laut Lagezentrum der Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise. Nach Angaben der Feuerwehr Dresden geht es um eine Länge von 100 Metern.

Laut Feuerwehr hat sich am Brückenkopf auf der Seite der Altstadt ein etwa ein Meter langer Spalt gebildet. Nun wollen die Verantwortlichen ausschließen, dass auch die anderen beiden Brückenteile einstürzen. Die Feuerwehr befürchtet das und spricht von Lebensgefahr.

Zudem sind Fernwärme-Leitungen beschädigt. „ Im gesamten Stadtgebiet fällt momentan die Fernwärme aus “, teilte die Feuerwehr mit. Durch das ausströmende Wasser stehen Teile des Terrassenufers komplett unter Wasser.

Streusalz? Ursache für Brückeneinsturz könnte noch aus DDR-Zeiten stammen

Der Einsturz eines Teils der Carola-Brücke in Dresden könnte durch Korrosion aufgrund von Streusalz ausgelöst worden sein. „ Wir haben hier zu DDR-Zeiten massiven Chlorid-Eintrag gehabt “, sagte Holger Kalbe, Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbauwerke bei der Stadt Dresden.

An der Stelle, wo das Brückenteil in der Nacht einbrach, habe ein Mast der Verkehrsbetriebe gestanden. Es sei denkbar, „ dass an der Stelle massiv die Chloride eingedrungen sind und dort im Inneren der Brücke zu einer Korrosion der Bewehrung geführt haben “, sagte Kalbe.

Bei der Carolabrücke in Dresden handele es sich um eine Spannbetonbrücke, die aus drei Zügen besteht. Zwei Teile waren bereits saniert worden. Der jetzt eingestürzte dritte Teil hätte im nächsten Jahr saniert werden sollen.