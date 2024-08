per E-Mail teilen

Bei vielen Touristen ist Island für seine Vulkane, Geysire und Gletscher beliebt – Millionen Menschen reisen jährlich in das Land. Doch eine geführte Tour durch eine Eishöhle auf einem Gletscher endete in einem tragischen Unglück.

Eine Touristengruppe war laut Polizei unter Leitung eines Guides am Sonntag zu einer Tour am Breidamerkurjökull-Gletscher im Süden des Landes unterwegs, als die Eishöhle plötzlich einstürzte. Das ist laut Polizei bisher bekannt:

Mindestens ein Tourist soll bei dem Unglück ums Leben gekommen sein.

Eine weitere Person sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Reykjavik gebracht worden. Ihr Zustand sei stabil.

Aus welchen Ländern die Touristen kommen, ist bislang noch unklar.

Ebenfalls ist noch unbekannt, warum die Eishöhle eingestürzt ist.

Zwei weitere Menschen wurden zunächst noch vermisst. Am Montagabend stellte sich heraus, dass die Gruppe nur aus 23 und nicht – wie ursprünglich angenommen – 25 Teilnehmenden bestanden hatte. Der Einsatz sei damit abgeschlossen, teilte die Polizei mit.

Weitere Infos hat unsere SWR3 Korrespondentin Julia Wäschenbach:

Nachrichten 26.8.2024 Eishöhlen-Suchaktion in Island beendet Dauer 1:10 min Julia Wäschenbach berichtet über die glückliche Wendung im Fall der eingestürzten Eishöhle in Island.

Eishöhle auf Island eingestürzt: Schwierige Rettungsaktion

Rund 100 Rettungskräfte, darunter spezialisierte Höhlenretter sowie Hubschrauber waren am Sonntag im Einsatz, berichtete der Sender RÚV. Wegen der gefährlichen und schwierigen Bedingungen auf dem Gletscher wurde die Suche nach den Vermissten in der Nacht unterbrochen. Auch der Transport von Ausrüstung sei wegen des Terrains nicht einfach. Eisbarrieren würden überwiegend von Hand mit Kettensägen durchschnitten. Die Suche nach den Vermissten war am Montagmorgen fortgesetzt worden.

Islands Eishöhlen sind beliebte Drehorte für Hollywood-Filme

Der Gletscher Breidamerkurjökull ist eine der größten Touri-Attraktionen Islands. Der See mit seinen schwimmenden Eisbergen war schon Drehort für Hollywoodfilme wie „James Bond“ und „Tomb Raider“. In dieser Region werden viele Wanderungen durch Eishöhlen angeboten.

Seit Monaten bebt unter Island immer wieder die Erde und es reißen Erdspalten auf.