Vor allem Gondelsheim hat der heftige Regen im Raum Karlsruhe getroffen. Doch das Hochwasser zog noch weiter.

Heftige Unwetter haben in mehreren Regionen Deutschlands Schäden verursacht. In Nordbaden regnete es im Kreis Karlsruhe so heftig, dass Straßen überflutet wurden und viele Keller vollliefen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften sprechen von „ tausend Einsätzen “.

„Gondelsheim säuft ab“: Chaos in Nordbaden

Besonders betroffen war Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) in der Nähe von Bretten. Hier trat der Fluss Saalbach über die Ufer. Auf Facebook hat die Gemeinde geschrieben, dass sich der 20 Kilometer von Karlsruhe entfernte Ort in einer Notsituation befinde. Freunde und Nachbarn sollen sich gegenseitig unterstützen. Es herrsche „ absolutes Chaos “ sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend.

Nach dem Regen würden viele „ helfende Hände “ und Pumpen benötigt. Einige Autos wurden von den Wassermassen am Dienstagabend weggespült. Das zeigen Videos auf Social-Media:

Gondelsheim sauft ab😫😫😫😭😭😭😭😱😱😱🙈🙈🙈😭😭😭😭😭😭😭Schwere Schäden überall😭😭😭🙈🙈🙈🙈🙈Posted by Torsten Trautz on Tuesday, August 13, 2024

Hochwasser zog von Gondelsheim nach Bruchsal

Nicht nur in Gondelsheim haben die Regenmassen die Straßen vollaufen lassen. Anschließend zog das Wasser Richtung Nordwesten und sorgte in Bruchsal-Heidelsheim für Hochwasser: Menschen mussten evakuiert und der Strom abgeschaltet werden. Rund 400 Notrufe gingen ein. Erst am Morgen schien sich die Lage zu entspannen.

In Bruchsal-Heidelsheim sowie in der Innenstadt rund um den Bahnhof waren die Menschen schon am Abend über die Nina-Warnapp gebeten worden, Keller und Erdgeschosse in bestimmten Bereichen nicht mehr zu betreten. Auch auf Social-Media hatte die Stadt ihre Bürger gewarnt:

Auch wenn es nicht mehr regnet, das Hochwasser kommt - voraussichtlich in zwei bis vier Stunden. In Heidelsheim ist die...Posted by Stadt Bruchsal on Tuesday, August 13, 2024

Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (Grüne) zeigte sich in der Nacht besorgt: „ Insgesamt ist die Lage sehr dramatisch, weil wir jetzt eine Situation vorgefunden haben, auf die wir heute Abend noch am Anfang gar nicht eingestellt waren .“ In Minutenschnelle sei das Hochwasser angestiegen. Am Mittwoch ist auch der Bahnverkehr zwischen Bruchsal und Bretten eingeschränkt.

Heftiger Regen rund um Karlsruhe: Hunderte Einsatzkräfte unterwegs

Der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe mobilisierte offenbar alle Kräfte. Es seien mehrere Hundert Rettungskräfte im Einsatz. Darunter auch das Technische Hilfswerk und die DLRG. Allein die Feuerwehr im Kreis Karlsruhe musste zu über 1.000 Einsätzen ausrücken. Hier berichten unsere Kolleginnen und Kollegen für Baden-Württemberg:

Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden Straßen und Unterführungen überflutet. Bei Hennef stürzte ein Baum auf Bahngleise und behinderte den Zugverkehr.

In Duisburg erlitt ein Mensch durch ein Hagelkorn eine Platzwunde am Kopf. In Aurich in Ostfriesland musste wegen Starkregenfällen ein Pflegeheim geräumt werden.