Bis zu 37 Grad sind am Dienstag drin. Heute wird es schon fast genauso heiß. Dazwischen kann es immer wieder Gewitter geben.

Es bleibt heiß in SWR3 Land. Nein, falsch: Es wird noch heißer. Für Teile von Baden-Württemberg warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor extremer Hitze: 36 Grad am Montag und bis zu 37 Grad am Dienstag – das wäre dann der bisherige deutschlandweite Rekord in diesem Jahr. In der Kurpfalz beispielsweise soll die Temperatur dann „ gefühlt teils um 40 Grad “ betragen. Eine ähnliche Warnung des DWD gilt für Rheinland-Pfalz. Dabei dürfte selbst in Lagen um 650 Meter das Termometer über 30 Grad steigen. Insgesamt bleibt das Termometer hier bei 36 Grad stehen.

Bereits ab Montagnachmittag drohen zudem in Baden-Württemberg Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen (bei manchen regnet's und donnert's auch schon am Montagmorgen). Betroffen sind Oberschwaben sowie Schwarzwald und Alb. In Rheinland-Pfalz soll es ab Dienstagmittag mit Gewittern so richtig losgehen. Die Gewitter dürfte uns bis Donnerstag begleiten.

Hier seht ihr die Unwetterlage an eurem Wohnort:

Details zu extremer Hitze in Baden-Württemberg

Hier berichten unsere Kolleginnen und Kollegen für Baden-Württemberg:

So werden die heißen Tage in Rheinland-Pfalz

Auch unsere Kolleginnen und Kollegen in Mainz haben die Entwicklung fortlaufend im Blick:

