Das Eisbärenbaby, das Anfang November im Karlsruher Zoo zur Welt gekommen ist, hat jetzt einen Namen! Am Mittag wurde das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben.

Mika heißt das Eisbärenjunge, was mittlerweile gut vier Monate alt ist. Das ist das Ergebnis der finalen Abstimmung, an der sich nach Angaben der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) mehr als 20.000 Menschen beteiligt haben. Fast 10.000 Stimmen gingen dabei an den Gewinnernamen. Das Ergebnis ist also eindeutig!

Eisbärbaby Mika ab Mittwoch im Karlsruher Zoo zu sehen: Das sind die Besucherregeln

Ab Mittwoch (12. März) können theoretisch alle großen und kleinen Zoobesucher Mika anschauen. Doch die Besucherregeln sind streng, um Eisbärin Nuka und ihr Junges bestmöglich zu schützen. Von 9:30 bis 15:30 Uhr dürfen immer 50 Menschen zeitgleich den Bereich um die Anlage für fünf Minuten betreten. Danach können die nächsten 50 Personen eintreten. Wer das Eisbärenbaby nicht zu Gesicht bekommt, kann auf einer Videowand einen Live-Einblick auf die Anlage bekommen. Diese steht im Bereich vor der Seehundanlage.

Karlsruhe: Eisbärenbaby Mika und Mutter Nuka keinem Stress aussetzen

Sollte es der kleinen Eisbärenfamilie zu viel werden mit dem Trubel, so können die beiden in die Innenanlage verschwinden. Dann können die Besucherinnen und Besucher unter Umständen nichts von ihnen sehen. „ Das ist dann zwar für die Menschen ärgerlich “, hatte Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt erklärt, Jungtier und Mutter sollten aber keinem Stress ausgesetzt werden.

Wir möchten möglichst vielen Menschen die Chance bieten, das Jungtier zu sehen. Gleichzeitig soll der Bereich nicht zu voll werden. Deshalb benötigen wir diese Besucherlenkung.

Eisbärbaby Mika im Kalrsruher Zoo: So lief die Namenssuche

Für die Namenssuche hatte die Badische Neueste Nachrichten Vorschläge gesammelt und knapp 33.000 Rückmeldungen bekommen. Rund 4.000 verschiedene Namen seien dabei gewesen. Aus diesen habe der Zoo die Top 3 gewählt. Der Name sollte kurz sein und mit M beginnen, da alle 2024 im Zoo geborenen oder geschlüpften Tiere einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben bekamen. Mit dem Namen „Mika“ wurden alle Voraussetzungen erfüllt und wir finden, der Name passt hervorragend.