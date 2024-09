per E-Mail teilen

In einem internen Dokument der UEFA steht: Die Entscheidung im EM-Spiel Deutschland gegen Spanien keine Handelfmeter zu geben, war falsch. Dann können wir ja nochmal spielen, oder?

Deutschland ist das Land der selbst ernannten Fußball-Experten – deshalb haben wir natürlich längst gewusst, was die UEFA jetzt festgestellt hat: Keinen Handelfmeter im EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien zu geben, war falsch.

Wir von SWR3 wollen das aber nicht einfach so hinnehmen. Wir haben uns gedacht: Da muss man doch was machen können! Seid ihr dabei? Einfach alle Spieler noch mal herfahren lassen, irgendein Stadion wird schon frei sein … 😄 SWR3 hat deshalb eine Petition gestartet, die sich an die UEFA selbst richtet: Das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien soll wiederholt werden!

Die Begründung: Wenn die Schiedsrichterkommission davon ausgeht, dass das Handspiel des spanischen Nationalspielers ein klarer Regelverstoß war, wurde das Spiel von einem gravierenden Fehlurteil beeinflusst. Für die Petition werden insgesamt 30.000 Unterschriften benötigt. Aber das schafft SWR3Land sicher schon bis Freitag!

Petition: Wiederholung des Fußball-EM-Viertelfinales Spanien-Deutschland

Handelfmeter im EM-Viertelfinale: Wie kam es zu dem UEFA-Bericht?

Die Schiedsrichterkommission der UEFA analysierte in den vergangenen Wochen einige EM-Turnierszenen. Dabei ist sie zu dem Entschluss gekommen, dass es einen Elfmeter für Deutschland hätte geben müssen. Die spanische Plattform Relevo und die Agentur SID berichteten zuerst darüber, der Wortlaut liegt auch der Sportschau vor:

In diesem Fall hat der Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, wodurch er sich selbst vergrößert hat, sodass ein Strafstoß hätte verhängt werden müssen.

Deutschland fliegt bei der EM gegen Spanien im Viertelfinale raus

Es war der Moment, in dem fast ganz Deutschland den Atem anhielt: EM-Viertelfinale, Deutschland gegen Spanien, Verlängerung, Spielstand: 1:1. Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella bekam einen Schuss von Jamal Musiala an den linken Arm. Schiedsrichter Anthony Taylor sah darin aber keinen Handelfmeter. Spanien konnte das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden, für Deutschland platzte damit der Traum eines weiteren Sommermärchens.

Warum ist Fußball so emotional?

Warum beschäftigt uns das deutsche EM-Aus eigentlich noch immer – über zwei Monate später? Weil Fußball emotional ist. Warum das so ist, haben wir Fan- und Fußballforscher Professor Dr. Harald Lange gefragt: