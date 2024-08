Der langjährige Bundesliga-Trainer starb im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. So trauert die Fußballwelt – Reaktionen und Rückblicke.

An seinem 70. Geburtstag war Christoph Daum noch von einer vollständigen Genesung überzeugt. „ Ein Arzt in den USA hat zu mir gesagt: Unser Ziel ist es, Sie krebsfrei zu machen - wenn du so einen Ausspruch hörst, bleibt nur krebsfrei hängen “, sagte der frühere Meistertrainer im Oktober.

Wenn die Ärzte daran glauben und so optimistisch sind, dann kannst du einfach nicht unter diesem Level bleiben, sondern musst noch einen oben draufsetzen.

Zehn Monate später hat eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Bundesliga-Geschichte ihren letzten Kampf verloren. Daum verstarb an den Folgen seiner schweren Lungenkrebserkrankung, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Sonntagmorgen mitteilte. Seit dem Herbst 2022 hatte er gekämpft und anderen betroffenen Menschen Mut gemacht.

Christoph Daum war im vergangenen Jahr auch bei Talk mit Thees zu Gast. Dort sprach er mit Kristian Thees über besondere Momente in seinem Leben und über seine Krebserkrankung.

Christoph Daum war der schillerndste Fußballtrainer, den wir je in Deutschland hatten. Und einer der lautesten, großmäuligsten. Er hätte viel Scheiße gebaut, sagte er, aber die positiven Erlebnisse überwogen. Dazu gehören verschiedene Meistertitel in drei Ländern.

Über einige dieser besonderen Momente und über seine Krebserkrankung, gegen die er kämpfte, sprach er – gewohnt offen – mit Kristian Thees in dieser Episode „Talk mit Thees“.

Christoph Daum: „Lautsprecher der Liga“

Daum haftet in seiner Zeit in der Bundesliga schnell der Ruf als „Lautsprecher der Liga“ an. In der Endphase der Saison 1988/89 klebt er 40.000 D-Mark an die Kölner Kabinentür – es ist die mögliche Meisterprämie. Im Verlauf der Saison attackiert er Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes („ Er ist völlig kaputt “, „ Heynckes könnte Werbung für Schlaftabletten machen “).

Am 20. Mai 1989, fünf Tage vor dem Spitzenspiel zwischen Köln und München (1:3), kommt es im Beisein von Heynckes zum legendären Verbal-Duell zwischen Daum und Hoeneß im ZDF-Sportstudio. Hoeneß wirft Daum vor, Heynckes beleidigt zu haben, Daum kontert, Hoeneß leide an Selbstüberschätzung.

Kokain-Skandal: „Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe“

Doch neben der Dauerrivalität mit Uli Hoeneß liefert Daum auch persönlich Gesprächsstoff: Nach dem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der EM 2000 soll Daum Bundestrainer werden. Nach einem Interview von Uli Hoeneß („ Der DFB kann doch keine Aktion 'Keine Macht den Drogen' starten und Herr Daum hat vielleicht damit etwas zu tun “) und weiteren kryptischen Aussagen vom „ verschnupften Daum “ wird Daum im Oktober durch eine von ihm selbst in Auftrag gegebene Haarprobe („ Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe “) der Konsum von Kokain nachgewiesen. Am 20. Oktober 2000 wird er von Bayer entlassen, der DFB-Vertrag wird aufgelöst.

Langfristigen Schaden an seiner Karriere löst der Kokain-Skandal aber nicht aus. In den 2000er und 2010er-Jahren zieht er von Verein zu Verein. Unter anderem trainiert er Austria Wien, Besiktas, Fenerbahce, Eintracht Frankfurt, den FC Brügge, Bursaspor und zuletzt das Nationalteam von Rumänien.

Uli Hoeneß trauert um Christoph Daum

Die Fußballwelt reagierte mit großer Trauer auf die Nachricht. Diverse Fußballpersönlichkeiten meldeten sich zu Wort und brachten ihre Trauer zum Ausdruck. Auch Uli Hoeneß, der frühere persönliche Widersacher von Daum, äußerte sich.

Er hat tapfer gegen seine Krankheit gekämpft und dabei mit seinem offenen Umgang mit dem Thema auch vielen betroffenen Menschen Mut gemacht. Den letzten Kampf konnte er am Ende nicht gewinnen, aber der deutsche Fußball wird ihn als einen Menschen in Erinnerung behalten, der immer alles gegeben hat – für seine Vereine, seine Mannschaften und weit darüber hinaus.

Weitere Reaktionen aus der Fußballwelt

Christoph Daum hat den deutschen Fußball maßgeblich geprägt. Er war ein Pionier des modernen Spiels und in Sachen Fußball bis zuletzt streitbar und leidenschaftlich. Das habe ich wenige Wochen vor seinem Tod in einem persönlichen Treffen noch einmal hautnah erfahren dürfen.

Der Verlust meines Freundes Christoph Daum hinterlässt mich tieftraurig.

Christoph Daum war ein großer Trainer und eine starke Persönlichkeit – häufig streitbar, immer innovativ. Trotz seiner Erfolge im Ausland ist er stets ein Kind der Bundesliga geblieben. Christoph Daum hat einen langen, mutigen Kampf gegen den Krebs geführt.