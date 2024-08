Familienmitglieder zu verlieren, ist schmerzhaft! In einem exklusiven Statement spricht Mariah Carey von ihrer Trauer: Ihre Mutter und ihre Schwester sind am selben Tag verstorben.

Es ist unfassbar herzzerreißend, was Mariah Carey gerade durchmachen muss. Nicht nur, weil es geliebte Menschen für Mariah Carey waren, sondern auch, weil vieles vielleicht noch hätte geklärt werden können.

So geht Mariah Carey mit dem Verlust ihrer Mutter und Schwester um

Mit einem starken Statement richtet sich Pop-Ikone Mariah Carey mit TMZ an die Öffentlichkeit.

Mein Herz ist gebrochen, weil ich an diesem Wochenende meine Mutter verloren habe. Tragischerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren.

Mariah Carey ist laut eigener Aussage jedoch glücklich darüber, dass sie kurz vor dem Tod ihrer Mutter zumindest noch Zeit mit ihr verbringen konnte. Dabei war das Verhältnis zwischen beiden nicht immer leicht. Hier erfahrt ihr, wieso!

Mariah Carey hatte ein schweres Verhältnis zu ihrer Mutter

Schon in Mariah Careys Memoiren von 2020 „The Meaning of Mariah Carey" beschrieb die Sängerin die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter.

Obwohl sie viele Gemeinsamkeiten hatten, war da immer ein Gefühl von Schmerz und Verwirrung. Ihre Mutter Patricia, die 87 Jahre alt wurde, hatte eigentlich vieles mit Mariah Carey gemein. Denn als Opernsängerin und Gesangslehrerin brachte sie ihrer Tochter Mariah die Liebe zur Musik bei.

Wie viele Aspekte meines Lebens war auch meine Reise mit meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten. Es gab nie nur Schwarz und Weiß – es war ein ganzer Regenbogen an Gefühlen.

Mit dem Erfolg beider Frauen kam auch ein gewisses Konkurrenzdenken. Auch wenn „professioneller Neid“ ein Teil des Erfolgs ist, schrieb Mariah Carey.

Doch wenn der Neid von der eigenen Mutter kommt, ist das besonders schmerzhaft. Vor allem in jungen Jahren. Angeblich hagelte es bereits in Mariah Careys Kindheit immer wieder heftige Kritik von ihrer Mutter.

Diese Geschichten sind traurig, aber so so schön!

Mariah Carey hat besondere letzte Worte für ihre Mutter

An Pat, meine Mutter, die, trotz allem, tatsächlich ihr Bestes gegeben hat. Ich werde dich so gut lieben, wie ich kann, immer.

Mariah Carey und ihre Schwester standen sich nicht nahe

Mariah Careys Schwester Alison verstarb im Alter von 63 Jahren. Von ihr ist bisher nur bekannt, dass sie kurz vor ihrem Tod in einem Hospiz untergebracht war. Doch das Traurige an dieser Geschichte ist vermutlich auch, dass Mariah Carey und ihre Schwester Alison bis zu ihrem Tod kein liebevolles Verhältnis miteinander pflegten.

Leider war die Beziehung zwischen Mariah und Alison komplex. In ihren Memoiren schrieb Mariah Carey, dass sie sich weder zu ihrer Schwester Alison noch zu ihrem Bruder Morgan verbunden fühle. Sie schrieb sogar, dass sie sich emotional sicherer fühlen würde, wenn sie keinen Kontakt haben.

Die traurigste Erinnerung an diese Geschwisterbeziehung ist eine Anklage von Alison gegenüber ihrer Schwester Mariah. Nachdem Mariah Carey ihre Memoiren rausbrachte, fühlte sich Alison öffentlich erniedrigt. Alison betitelte das Buch sogar als „rachsüchtig“ und verklagte sie auf 1,2 Millionen Dollar.

Mariah Carey bittet um Privatsphäre nach Tod von Mutter & Schwester

Trotzdem sind zwei für Mariah Carey prägende Menschen endgültig von ihr gegangen. Nachdem vor über 20 Jahren Mariah Careys Vater an Krebs verstarb, bittet die Sängerin in einem exklusiven Statement des People Magazine um Privatsphäre. Nur so kann sie ihre weiteren Familienmitglieder in angemessener Ruhe verabschieden.

Weitere Einzelheiten zu den Todesursachen der beiden Frauen wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Unsere Gedanken sind bei Mariah Carey und ihrer Familie in dieser schweren Zeit. Wir wünschen ihnen viel Kraft und Seelenfrieden für die kommenden Tage.