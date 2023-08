Von Bern nach Genf Hündin Lucky legt in nur einer Nacht 160 Kilometer zurück

Ein entlaufener Border Terrier hat in nur einer Nacht 160 Kilometer zurückgelegt. Die Polizei geht aber davon aus, dass jemand die Hündin ein Stück mitgenommen hat.

Alle fahren in den Urlaub, nur du sollst zu Hause bleiben? Nicht mit mir, dachte sich wohl Hündin Lucky und büxte aus ihrer Ferienpension aus.

Hündin Lucky legt 160 Kilometer zurück

Das Kuriose: Die betagte Hundedame, immerhin 14 Jahre alt, büxte in der Nähe von Bern aus und wurde am nächsten Morgen im 160 Kilometer entfernten Genf von der Polizei aufgegriffen. „ Wir denken, dass sie sehr wahrscheinlich von jemanden aufgegriffen wurde mit dem Auto, der sie mitgenommen hat bis Genf “, sagte die Besitzerin von Lucky, Jennifer Wagner, dem Schweizer Fernsehsender RTS. Der berichtete jetzt über den Vorfall, der sich bereits Ende Juli ereignet hatte.

Ein entlaufener Border Terrier hat in nur einer Nacht eine 160 Kilometer Reise quer durch die #Schweiz unternommen. Die 14-jährige Hündin «Lucky» war aus einem Hundezwinger im Kanton #Bern entwichen.https://t.co/LYDpn7U8QP

Eine so lange Strecke zu laufen, sei für eine Hündin in Luckys Alter nicht möglich gewesen, so Wagner gegenüber Fernsehreportern.

Lucky sollte während einer Berlinreise in Bern bleiben

Die Besitzerin wollte nach Berlin reisen und hatte ihren Border Terrier für die Zeit in eine Tierpension gegeben. Dort sei er am 31. Juli aber aus einem Loch im Zaun des Geheges entwischt. In Genf habe eine Passantin am nächsten Morgen den Hund ohne Halter gesehen und zu einer Polizeistation gebracht. Dank eines Chips konnten die Beamten Jennifer Wagner als Besitzerin von Lucky ermitteln.

Kuh fährt Zug – dieses verrückte Video geht viral!

Die Hundedame hat ihren Ausflug unbeschadet überstanden. Bis auf ein paar Zecken im Fell sei sie wohlauf, so Wagner. Wer Lucky möglicherweise im Auto mitgenommen hat, ist nicht bekannt.