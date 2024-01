Das war diese Woche eine unserer liebsten Geschichten: Die Maus, die einfach mal viral ging, eine Heinzelmaus aus Wales. Was ist da los gewesen?

Ein älterer Herr, mysteriöse Vorgänge in der Nacht in seinem Schuppen, und eine ganz ganz winzige Heldin – daraus ist diese Geschichte gemacht. Aber von vorne!

Es trieb den älteren Herrn um, und zwar den 75-jährigen pensionierten Postboten Rodney Holbrook: Was ging seit Monaten in seinem Schuppen vor? Abends verließ er seine Werkstatt, ohne aufzuräumen. Morgens war alles auf mysteriöse Weise weggeräumt. Fein säuberlich, das rumliegende Zeug in eine Kiste gepackt.

Also installierte Rodney in seinem Schuppen in Wales eine Nachtsichtkamera, um herauszufinden, was los war. Was er sah? Er hatte ein wohl eine „Heinzelmaus“:

Auf dem Video sah Holbrook also die kleine, fleißige Maus. Sie schaffte und schaffte, trug und zerrte Gegenstände wie Schrauben und Muttern, Wäscheklammern und Kabelbinder in eine Kiste. Unermüdlich und unerschütterlich.

Das geht schon seit Monaten so. Ich nenne sie Welsh Tidy Mouse (walisische Ordnungsmaus)! Ich konnte es nicht glauben, als ich sah, dass die Maus aufräumte.

Die Maus hat wohl ein Heinzelmännchen-Gen

Erinnert ihr euch an die Sage der Heinzelmännchen? Sie waren Kölner Hausgeister, die nachts, wenn die Bürger schliefen, deren Arbeit machten. Nachdem sie dabei jedoch einmal beobachtet wurden, verschwanden sie für immer. Sie waren winzig und hatten Zipfelmützen auf. Die trägt die Maus nicht, aber ansonsten kommt ihr Verhalten hin.

Der Maus in Wales ist nichts zu schwer

Holbrook wurde nach der Entdeckung neugierig und fing an, zu experimentieren: Er legte verschiedene Gegenstände hin, um zu sehen, ob die Maus sie anheben konnte. Der Maus war es egal, sie trug sogar schweren Kabelbinder zur Kiste.

Sie hat alle möglichen Dinge in die Kiste gepackt, Plastikteile, Schrauben und Muttern. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe aufzuräumen, da ich weiß, dass sie sich darum kümmern wird. In 99 von 100 Fällen räumt die Maus die ganze Nacht über auf.

Wissenschaftler: Die Maus räumt möglicherweise zum Spaß auf

Was auch immer die Motivation von Welsh Tidy Mouse sein mag, es scheint ihr Spaß zu machen. Die Wissenschaftlerin Megan Jackson von der Universität Bristol untersucht das Verhalten von Mäusen. Sie sagte der Zeitschrift The Guardian:

Die Tatsache, dass diese Maus ein sinnloses Verhalten zeigt, muss bedeuten, dass sie es in irgendeiner Weise als lohnend empfindet. Als Menschen können wir verschiedene Aspekte des Lebens genießen. Eigentlich ist es ganz schön zu sehen, wie eine Maus Verhaltensweisen an den Tag legt, die nicht unbedingt notwendig sind.

Heinzelmännchen reloaded

Ein älterer Herr, mysteriöse Vorgänge in der Nacht in seinem Schuppen und jetzt kennen wir den Grund: Die Heinzelmännchen-Maus. Einfach so räumt sie auf, einfach so ist das wunderbar anzusehen.

P.S. ... Wir fragen für 'ne Freundin: Kann so eine Maus bitte auch in unseren Kellern einziehen? Käse vorhanden, Katze würde wegziehen.