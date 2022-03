„Nein zum Krieg“ – mit diesen Worten crasht eine Mitarbeiterin eine Nachrichtensendung im russischen Fernsehen. Im Netz geht die Aktion durch die Decke. Sie selbst soll festgenommen worden sein.

„ Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen. “ Mit diesem Plakat crasht eine Mitarbeiterin des Staats-TV-Fernsehsenders Perwy Kanal die Hauptnachrichtensendung „Wremja“ in Russland – vergleichbar mit unsere Tagesschau. „ Nein zum Krieg “ ruft sie dabei immer wieder. Danach wird die Live-Übertragung abgebrochen.

Nach Angaben der Organisation OWD-Info handelte es sich bei der Mitarbeiterin, die so gegen die Ukraine-Offensive demonstrierte, um Marina Owsjannikowa. Das Bürgerrechtsportal OWD-Info setzt sich für Menschen in Russland ein, die zum Beispiel bei Demonstrationen festgenommen werden. Der Sender kündigte eine interne Untersuchung des Vorfalls an. Laut der Nachrichtenagentur Tass könnte die junge Frau wegen „ Diskreditierung des Einsatzes der russischen Streitkräfte “ strafrechtlich verfolgt werden. Das russische Parlament hatte vor Kurzem ein Gesetz verabschiedet, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von „ Falschnachrichten “ über das Militär vorsieht. Damit wurde auch die Bezeichnung des russischen Militäreinsatzes als „ Krieg “ unter Strafe gestellt.

Was wissen wir über die protestierende Mitarbeiterin?

In einem zuvor aufgezeichneten Video, das von OWD-Info veröffentlicht wurde, erklärte die TV-Mitarbeiterin Marina Owsjannikowa, dass ihr Vater Ukrainer und ihre Mutter Russin sei. Deshalb ertrage sie es nicht, die beiden Länder verfeindet zu sehen.

Leider habe ich in den vergangenen Jahren für Perwy Kanal gearbeitet und Propaganda für den Kreml gemacht. Dafür schäme ich mich heute sehr.

„ Wir haben 2014 geschwiegen, als das alles erst begann “, sagte sie weiter und bezog sich damit offenbar auf die Übernahme der Krim durch Moskau und die Unterstützung der pro-russischen Separatisten in der Ukraine. „ Wir sind nicht zu Protesten gegangen, als der Kreml Nawalny vergiftete. Wir haben dieses menschenfeindliche Regime einfach schweigend beobachtet. Und jetzt hat sich die ganze Welt von uns abgewandt. “

Wurde Marina Owsjannikowa festgenommen?

Laut OWD-Informationen sei Owsjannikowa bereits festgenommen worden. Auch hätten Anwälte der Bürgerrechtsorganisation die Frau mehr als zehn Stunden nach der Protestaktion nicht kontaktieren können, schrieb der Ex-Chefredakteur des dichtgemachten Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, bei Twitter. Das Lager des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny hat bereits angekündigt, die Frau zu unterstützen. Man wolle die Strafen übernehmen, die gegen sie verhängt werden könnten, schrieb Maria Pewtschich von Nawalnys Organisation FBK am Dienstag bei Twitter.

Protest sorgt für weltweite Welle der Anerkennung

Mit ihrer mutigen Protestaktion hat die TV-Mitarbeiterin weltweit eine Welle der Anerkennung ausgelöst. Der Mitschnitt der Szene, in der sie mit einem handgeschriebenen Plakat hinter der Nachrichtensprecherin auftaucht, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Online-Netzwerken. „ Was Mut wirklich bedeutet “, schrieb etwa Pianist Igor Levit auf Twitter dazu.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei ihr.