Sie ist bis zu acht Zentimeter groß und heißt wie ein Vampir. Die Nosferatu-Spinne breitet sich in SWR3Land aus. Eine Frau hat Dinge erlebt, die manchen wohl Alpträume bereiten...

Für Ulrike Jesberger war es ein Schock, als sie die Nosferatu-Spinne zum ersten Mal in ihrem Haus in Ludwigshafen gesehen hat:

„Das war absolut Horror. Wie in so einem Film.“

Und „ wie in so einem Film “ trifft die Sache ganz gut, denn ihren Namen hat die Nosferatu-Spinne von einem der ersten Horrorfilme der Welt: dem deutschen Stummfilm „Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens“ von 1922, in dem es um einen Vampir geht.

Hundert Jahre später gibt es in SWR3Land häufiger Berichte über Menschen wie Jesberger aus Ludwigshafen, die die Nosferatu-Spinne gesehen haben.

Nosferatu-Spinne breitet sich auch im Raum Karlsruhe und Pforzheim aus

Spinnenbiss: Giftig, aber wohl harmlos

Anders als der Vampir im Film kann sie zwar nicht Blut saugen, sondern trägt nur ein Muster auf dem Rücken, das Menschen früher an den Film erinnerte. Aber sie kann zumindest beißen und dadurch Gift absondern – wobei das Berichten zufolge weniger gefährlich sein soll als es klingt. So sagen beispielsweise die Naturschützer vom NABU Bremen: „ Der Biss soll vom Schmerz her zwischen Mückenstich und leichterem Wespenstich liegen, nach zwei Tagen sind eventuelle Schwellungen abgeklungen, also alles in allem harmlos“ . Außerdem beiße die Nosferatu-Spinne nur, wenn sie sich bedroht fühle.

Freiburg: Ungebetener Besuch mit acht Beinen

Spinnen-Experten berichten, zum ersten Mal in Deutschland sei sie 2005 in Freiburg festgestellt worden, in einer „ Wohnung an der Sautierstrasse “, 2006 dann in Hartheim am Rhein in der Colmarerstrasse - „ im Rolladenkasten eines Kellerfensters “. Ursprünglich stammt die Nosferatu-Spinne demnach aus dem Mittelmeerraum. Die Forscher vermuten, dass sie durch Reisende über „Nord-Süd-Hauptverkehrsachsen (Brenner, Gotthard)“ nach Deutschland kam.

Alptraumhafte Szenen in Ludwigshafen