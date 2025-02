Die Frau, die in Offenburg vermutlich getötet wurde, war eine wohl 37-jährige Psychotherapeutin. Was wir wissen und nicht wissen.

Die Polizei hat wohl die Frau identifiziert, die am Dienstagabend in Offenburg gefunden wurde. Es handelt sich „ mit hoher Wahrscheinlichkeit “ um eine 37-jährige Psychotherapeutin aus Frankreich. Vermutlich war sie gerade auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeit, die sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts befindet, als sie angegriffen wurde.

Um die genaue Todesursache zu klären und die Frau endgültig zu identifizieren, hatte die Polizei noch in der Nacht einen Rechtsmediziner hinzugezogen. Zudem ermittelt jetzt die Sonderkommission „Rampe“ mit über 60 Beamten. Dort seien schon einige Hinweise eingegangen.

Was bisher bekannt ist – die Zusammenfassung mit Uwe Seefeldt:

Polizei Offenburg fahndet weiter nach Täter

Zum Täter gibt es keine weiteren Informationen, die Polizei fahndet noch immer nach ihm. Laut Baden Online ist mittlerweile bekannt, dass ein Gegenstand als Tatwaffe verwendet wurde. Der Zeitung zufolge kann die Polizei keine Gerüchte bestätigen, dass der Täter in Appenweier gefasst worden sein soll.

Sorgen oder Angst: 5 Tipps, wenn die Nachrichten dich fertigmachen

Erotik-Kino in keinem Zusammenhang mit Tötungsdelikt

Ein Erotik-Kino nahe dem Tatort veröffentlichte ein Statement auf seiner Website: „ In mehreren Medienberichten wurde unser Ladengeschäft und Kino fälschlicherweise mit der tragischen Tat in Verbindung gebracht .“ Das Verbrechen habe sich aber auf dem gegenüberliegenden Grundstück ereignet und stehe in keinem Zusammenhang mit dem Erotik-Betrieb. Das schloss auch ein Polizeisprecher auf Anfrage der dpa aus.

Im Statement des Erotik-Kinos heißt es, dass man mit den Ermittlern zusammenarbeite. Und: „ Wir sind tief betroffen (...) und sprechen den Angehörigen, Freunden und allen, die um das Opfer trauern, unser aufrichtiges Mitgefühl aus. “

Erotik-Shop in Offenburg: Kamera könnte Täter gefilmt haben

Zum Grundstück, auf dem sich die Tat ereignet hat, komme man nur über sein Grundstück oder über das eines anderen Nachbarn, sagte der Inhaber des Erotik-Shops, Marcel Endres, SWR3. Eine Kamera im Außenbereich seines Geschäfts filme bis zur Grundstücksgrenze. Es bestehe also die Chance, den oder die Täter auf den Aufnahmen zu sehen.

Die Festplatte mit dem Mitschnitt sei jetzt bei der Polizei, so Endres. Er selbst habe sich das Video noch nicht angesehen, die Ermittler wüssten am besten, worauf sie beim Durchschauen achten müssten. Eine Mitarbeiterin habe am Dienstag Schreie wahrgenommen – ob diese etwas mit der Tat zu tun hatten, könne man zwar im Nachhinein nicht sicher sagen, Endres hält es aber für wahrscheinlich.

Frau in Offenburg erlag ihren Verletzungen

Eine Passantin fand am Dienstagabend eine schwer verletzte Frau in der Nähe vom Bahnhof in Offenburg (Ortenaukreis). Sie rief sofort die Polizei an, um 19:15 Uhr. Doch für die gefundene Frau kam jede Hilfe zu spät: Der Rettungsdienst begann zwar direkt mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen, aber sie starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Wie die Polizei Offenburg meldet, hätten Zeugen die Frau bereits um 18:30 Uhr im Bereich des Tatorts liegend gesehen.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Der Grund dafür: Die Verletzungen wurden der Frau wohl gewaltsam zugefügt, sie sei „ blutüberströmt “ gewesen. Die genauen Hintergründe sind allerdings unklar. „ Es wird in alle Richtungen ermittelt “, so die Polizei.

Kriminaltechniker sicherten noch am Abend Spuren am Fundort der Leiche ab. Ob sie dabei eine Waffe am Tatort gefunden haben, sagte die Polizei nicht – aus ermittlungstaktischen Erwägungen. Unklar ist darum auch, welche Verletzungen das Opfer genau hatte.

Großfahndung in Offenburg bislang erfolglos: Habt ihr etwas gesehen?

Ebenfalls am Abend gab es eine Großfahndung nach dem oder den Tätern. Bislang blieb diese ohne Erfolg, am Mittwochmorgen suchten die Ermittler weiter. Die Polizei ruft zudem Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich bei ihr zu melden.

Wenn ihr also am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf einem Weg zwischen der Hauptstraße und der Unionrampe in der Nähe des Offenburger Hauptbahnhofs etwas Verdächtiges gesehen habt, meldet euch unter der 0781 21-2820 bei der Polizei.

