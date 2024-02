Mehr News aus deiner Region!

Was ist heute wichtig? Worüber wird gesprochen? Was bewegt die Menschen in SWR3Land? Auf unserer News-Übersichtsseite bekommst du alle Infos des Tages auf einen Blick:

Hier findest du den aktuellen News-Überblick von SWR3

Bei SWR3 im Radio informieren wir auch regelmäßig in unserem Regio-Ticker über alles, was in in deiner Region passiert. Hier Webradio einschalten:

Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Du willst noch mehr Neuigkeiten direkt aus deiner Region? SWR Aktuell ist der regionale Nachrichtenanbieter des SWR. Auf den Übersichtsseiten findest du die jeweils wichtigsten Themen des Tages aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz:

Hier gibt's die Baden-Württemberg-News von SWR Aktuell

Hier geht's zu den Rheinland-Pfalz-News von SWR Aktuell