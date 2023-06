Sie riskieren ihr Leben für ihre Mitmenschen. Meistens geht alles gut, aber eben nicht immer. Zwei Feuerwehrleute sind am Montag im Einsatz gestorben.

11:18 Uhr am Sonntagvormittag: Die Freiwillige Feuerwehr wird zu einem Brand in einem Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn gerufen. Mehr als 200 Einsatzkräfte versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zeitweise war über dem Laden mit angeschlossener Werkstatt eine 50 Meter hohe Rauchsäule zu sehen.

Brand in Motorradladen: Zwei Feuerwehrleute vermisst

Am Nachmittag kommt dann die schockierende Nachricht: Zwei Einsatzkräfte werden vermisst. Sie sollen zu den ersten gehört haben, die in das Gebäude eingedrungen sind. Laut Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) waren es eine Frau und ein Mann, beide erfahrene Feuerwehrleute. „ Wir müssen leider vom Schlimmsten ausgehen “, fürchtet Leitterstorf. Die Einheit Niederpleis, in der die beiden aktiv waren, wurde daraufhin außer Dienst gestellt. Einheiten aus anderen Kommunen hätten die Durchführung der Löscharbeiten übernommen, so der Bürgermeister.

Zu diesem Zeitpunkt sprach er außerdem von elf leicht verletzten Personen, von denen fünf ins Krankenhaus gebracht worden seien. Zehn Einsatzkräfte seien unter den Verletzten. Er machte vor allem die große Hitze an dem Tag verantwortlich.

Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin.

Kreislaufzusammenbruch bei Einsatzkräften: Großübung in Ludwigshafen abgebrochen

Sankt Augustin: Feuerwehrleute sterben im Einsatz

Das traurige Update kam um 1 Uhr nachts: Die Feuerwehrfrau und der Feuerwehrmann sind tödlich verunglückt. Sie wurden nach stundenlanger Suche in dem völlig zerstörten Gebäude gefunden. „ Dieses tragische Ereignis macht uns alle bestürzt und fassungslos “, so Bürgermeister Leitterstorf – und: „ Wir werden die beiden Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr nie vergessen. “

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gedachte der beiden Feuerwehrleute bei Twitter: „ Ihr selbstloser Einsatz verdient unseren größten Respekt. “

In tiefer Trauer gedenken wir der mutigen Feuerwehrleute, die heute ihr Leben bei einem Einsatz in #SanktAugustin verloren haben. Ihr selbstloser Einsatz verdient unseren größten Respekt. Unsere tief empfundene Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.

Im SWR3 Topthema am 19. Juni hat sich Manuela Rid mit der Gefahr, aber auch mit der allgemeinen Belastung für Feuerwehrleute beschäftigt:

Topthema vom 19.06.2023 19.6.2023 Nah an der Gefahr Dauer 3:21 min Es ist ein Job, in dem die Menschen einem sehr hohen Risiko ausgesetzt sind, – und es kommen auch immer wieder Feuerwehrleute bei Einsätzen ums Leben, wie gestern in St. Augustin bei Bonn. Hier sind eine Frau und ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr gestorben, als sie den Brand in einem Motorradladen löschen wollten. „Nah an der Gefahr“ – das ist das SWR3 Topthema mit Manuela Rid.

Themenwoche „Zum Retten berufen“ verschoben

Feuerwehren aus der ganzen Republik kondolierten unter anderem auf Twitter. Einige änderten ihr Profilbild zu schwarz-weiß. Eigentlich hätte am 19. Juni eine Themenwoche der Berufsfeuerwehren mit dem Motto „Zum Retten berufen“ begonnen. „ Aus Respekt und Anteilnahme “ verzichte man aber darauf und verschiebe den Start voraussichtlich um eine Woche, schreibt beispielsweise die Stadt Mainz.

