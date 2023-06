Die brennende Fläche ist so groß wie 20 Fußballfelder. Hunderte Feuerwehrleute versuchen, die 14 brennenden Hektar zu löschen.

Das Feuer breitet sich angefacht durch den Wind immer weiter in Richtung Rodalben aus, sagte die Polizei Kaiserslautern. Laut der Polizei in Pirmasens wird die Evakuierung einer Straße in Rodalben vorbereitet, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass in dem Waldgebiet Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg seien.

#Waldbrand #Pirmasens #Rodalben Aktuell wird die Evakuierung der Fohnbachstraße, Am Grünbühl, Bergstraße und Am Köpfel in Rodalben vorbereitet. Für betroffene Anwohner hat die Verbandsgemeinde eine Sammelstelle eingerichtet. 👉🏼 https://t.co/Vdz3sFUAHO pic.twitter.com/r6IUNxMRe0

Für die Bekämpfung des Waldbrandes werden enorme Wassermengen benötigt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rodalben fordert die Bevölkerung dazu auf, sparsam mit der Verwendung von Trinkwasser umzugehen. Insbesondere soll das Bewässern von Garten- und Rasenflächen unterbleiben. Außerdem wurde eine Hotline eingerichtet.

#Waldbrand #Pirmasens #Rodalben Die Verbandsgemeinde Rodalben hat unter der Telefonnummer 📞 06331 1410536 ein Bürgertelefon eingerichtet. Betroffene Anwohner und Hilfesuchende können sich dorthin wenden. pic.twitter.com/xSGeeIOpYF

Reporter dürfen nicht näher ans Einsatzgebiet

Unsere Reporterinnen und Reporter dürfen nach wie vor nicht näher an den Waldbrand heran. Das sei zu gefährlich, sagt die Feuerwehr. Deswegen ist es zurzeit schwierig, mehr Fotos und Videos vom Brand zu bekommen.

Waldbrand bei Pirmasens - Bewohner verlassen Häuser

Erste Wohnhäuser sind evakuiert worden und weitere Anwohner in Rodalben werden aktuell mit Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam gemacht, dass es sein könnte, dass auch sie ihre Häuser verlassen müssen. Das Gelände wird zurzeit großräumig abgesperrt.

Hier seht ihr ab ungefähr 19:00 Uhr die Pressekonferenz der Polizei und Feuerwehr aus Kaiserslautern:

Was du tun kannst, um Waldbrände zu verhindern Mit diesen Tipps hilfst Du der Feuerwehr und der Forstverwaltung, die Wälder in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu erhalten und Feuer zu verhindern. Kein offenes Feuer entzünden

Im Wald ist Rauchen verboten (in BW von März bis Oktober, in RLP das ganze Jahr)

Keinen Müll herumliegen lassen

Hitzequellen meiden (zum Beispiel das Auto nur auf ausgewiesenen Flächen parken – ein heißer Katalysator wirkt wie ein Feuerzeug)

Wenn du einen Waldbrand siehst, ruf gleich die Feuerwehr unter 112

Rettungswege nicht zuparken

Auf Straßen, die durch Wälder führen, nichts aus dem Fenster werfen (vor allem keine Zigarettenkippen)

Großer Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens

Simon Tigges, Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort in Rodalben, gibt keine Entwarnung:

Nachrichten 13.6.2023 Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens breitet sich weiter aus Dauer 0:27 min Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens breitet sich weiter aus

Auch die Kollegen von SWR Aktuell berichten fortlaufend über den Brand:

Live-Ticker: Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens