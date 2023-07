In Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt scheinen die Brände in diesem Sommer kein Ende zu nehmen. Wer auf die NASA-Karte blickt, meint, eine Welt in Flammen zu sehen.

Dörfer und Wälder brennen in Griechenland, auf Sizilien und im Rest Italiens, in Kroatien und im Kosovo, im Westen der Türkei, aber auch in Algerien, auf Korsika und Sardinien – man könnte denken, die halbe Welt stehe in Flammen. Eine Karte der NASA zeigt fast in Echtzeit, wo es überall brennt.

Hier der Link zur FIRMS-Satellitenkarte der US-Raumfahrtbehörde NASA: Darauf könnt ihr die Karte mit den Bränden tagesaktuell einstellen (ein Service, der allerdings nicht immer verfügbar ist), aber auch im Überblick über mehrere Tage hinweg.

Global Fire Map🔥 Global Fires July 19 to July 25, 2023#ClimateEmergency #ClimateBreakdown #WildfiresNASA FIRMShttps://t.co/wms51IL3b2 pic.twitter.com/En2lZOZ960

Flammen überall? Ganz so schlimm ist es nicht

Die Karte selbst könnt ihr auch größer scrollen: Dann seht ihr nicht nur die Feuer in Europa und rund ums Mittelmeer, sondern auch in anderen Teilen der Welt, wie in dem Tweet oben. Allerdings ist der Anblick etwas schlimmer als die Wirklichkeit.

Beim Blick auf die Karte gilt nämlich eine Einschränkung, auf die die NASA selbst hinweist: Einige der vermeintlichen Brände können auch „thermale Anomalien“ sein, heißt es im Disclaimer. So werde unter Umständen auch heißer Rauch aus Industrieanlagen, aus der Landwirtschaft oder anderen Quellen als Feuer angezeigt.

Diese Karte zeigt die riesige Zahl der Brände in den vergangenen sieben Tagen in und um Europa:

Europäisches Warnsystem zeigt, wo die Feuer-Gefahr am größten ist

Die EU und die europäische Raumfahrtbehörde ESA halten das Notfall-Management-System EFFIS bereit. Es soll Menschen warnen, die beispielsweise rund ums Mittelmeer verreisen müssen und zeigt einen Überblick, wo am jeweiligen Tag die Wälder brennen könnten:

Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 26 July🟤Very Extreme Danger in:➡️Southeastern #France🇫🇷➡️Large areas of Central and Southern #Italy🇮🇹 ➡️#Kosovo🇽🇰➡️Central and Southern #Greece🇬🇷➡️Coastal areas of Western #Türkiye 🇹🇷 More at👇 https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/cIEK8f6tQ7

NASA: Juli wird wohl alle Temperaturrekorde brechen

Leichte Entspannung in einigen Brandgebieten

In einigen Gebieten am Mittelmeer, darunter auch in Rhodos, sind die Brände am Mittwoch etwas abgeflaut. Unter Kontrolle ist die Situation aber auch da keineswegs und dürfte es nach Aussagen von Meteorologen auch in den kommenden Tagen nicht sein. SWR3-Reporter Kimon Schanze berichtet aus Rhodos:

