Es gibt Regionen auf Rhodos, die vom Feuer nicht betroffen sind. Dort wird ganz normal Urlaub gemacht, die Touristen liegen an den Stränden und baden im Meer. Kimon findet das gar nicht so falsch, denn die Insel lebe vom Tourismus. Er selbt könnte sich vorstellen, jetzt dort in einem sicheren Gebiet Urlaub zu machen, erzählt er.

Kimon ist dorthin gefahren, wo es in der vergangenen Nacht noch gebrannt hat. Das Feuer hat in der Region im Süden nicht viel übrig gelassen. Überall verbrannte Erde, Asche, umgefallene Bäume, berichtet er. Aber, auch das sei Realität: Auf dem Großteil der Insel bemerke man gar nichts von den Bränden.

12:36 Uhr

Fahrt Richtung Brandgebiet: Wie geht es den Helfern vor Ort?

In den letzten Tagen haben Menschen stundenlang geholfen, die Brände zu bekämpfen und andere in Sicherheit zu bringen. Kimon will von den Helfern und Einheimischen vor Ort erfahren wie es ihnen geht. Er fährt dazu in Richtung Süden, näher an das Brandgebiet heran.