Schwere Unwetter mit Starkregen und Gewitter ziehen über Mittelgriechenland hinweg. Meteorologen zeichnen ein düsteres Bild für die kommenden Tage.

Zuerst extreme Hitze und Waldbrände, jetzt so viel Regen, dass es zu Überflutungen kommt. Teile Griechenlands, aber auch Spanien, die Türkei, Bulgarien oder Kroatien haben dieses Jahr mit extremen Wetterereignissen zu kämpfen.

In der Türkei sind durch Überschwemmungen mindestens sieben Menschen gestorben, weitere werden vermisst. An der bulgarischen Schwarzmeerküste gab es mindestens vier Tote.

Regenmassen übertreffen alle Vorhersagen

Griechenland scheint es jetzt besonders schlimm zu treffen. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie in der Hafenstadt Volos Autos wie Spielzeugautos von den Wassermassen einfach weggespült werden. Dort stand das Wasser zum Teil hüfthoch. Der dortige Bürgermeister spricht von einer „ biblischen Katastrophe “.

Besonders betroffen ist die Landesmitte rund um die Region Thessalien, die Sporaden, der Osten und der Süden der Halbinsel Peloponnes, aber auch der Norden des Landes nahe der Hafenstadt Thessaloniki. Mindestens drei Menschen sind bei den Unwettern in Griechenland gestorben.

Wie viele Todesopfer es in Griechenland wirklich gibt, lässt sich momentan nicht feststellen. Viele Dörfer in den von Unwettern betroffenen Regionen könnten aktuell wegen Erdrutschen nicht erreicht werden und hätten teils auch keinen Strom, kein Handynetz und kein Internet, sagt der griechische Geologe Efthymis Lekkas.

Ein Auto steht im Hochwasser im Dorf Milina in der Region Thessalien. Bei schweren Unwettern ist in Mittelgriechenland ein Mensch ums Leben gekommen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Eurokinissi/AP | Thanasis Kalliaras

Und die Vorhersagen der Meteorologen lassen nichts Gutes vermuten: Bis Donnerstag warnen Wetterexperten vor anhaltendem Starkregen und extrem vielen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Dienstag von „ sintflutartigen Regenfällen “ und „ Rekordsummen an Niederschlägen “.

Sintflutartige Regenfälle ergießen sich seit heute über Teile des zentralen #Griechenland’s. Die Modelle prognostizieren dabei Rekordsummen an Niederschlägen. Diese sind auch teilweise bereits heute schon gefallen. Mehr im Thema des Tages unter https://t.co/zjYGEyc41b /V pic.twitter.com/CaVhTQcmDC

ZDF-Wetterexperte Özden Terli spricht auf X, ehemals Twitter, von „ unfassbaren Regenmengen in Griechenland, wie ich sie noch nie gesehen habe “.

unfassbare Regenmengen in Griechenland, wie ich sie noch nie gesehen habe. Über 700, manches Modell macht weit mehr als 1000 mm in 3 Tagen. Diese Regenmassen kann keine Gegend verkraften ohne katastrophale Ereignisse. Das überwarme Mittelmeer liefert den Treibstoff. #Klimakrise pic.twitter.com/UUVySCP97h

Die griechische Wetterbehörde EMY warnte am Mittwoch erneut vor starken Regenfällen, Stürmen und einer hohen Anzahl von Blitzen. Menschen in den betroffenen Regionen sollten möglichst nicht auf die Straße gehen und sich in obere Stockwerke ihrer Häuser begeben.

Auch in der Türkei soll die Wettersituation am Donnerstag noch angespannt bleiben. Nur in Bulgarien soll es zunächst nicht mehr regnen.

Knapp das Sechsfache an Regen angekündigt, wie 2021 im Ahrtal fiel

SWR3-Wetterfrau Lea Spindler ordnete in der SWR3 Morningshow am Mittwoch die angekündigten Regenmengen ein:

Um die 500 Liter pro Quadratmeter sind da am Dienstag örtlich schon runtergekommen – und bis Donnerstagabend kommen lokal nochmal bis zu 1.000 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag obendrauf. Also zum Vergleich: In Stuttgart regnet es im Jahr 700 Liter pro Quadratmeter und in Mainz 600 Liter. (...) Und im Ahrtal 2021 waren es 200 Liter pro Quadratmeter. In Thessalien könnte also bis Donnerstagabend knapp das Sechsfache an Regen fallen.

Das ganze Gespräch mit SWR3-Wetterfrau Lea Spindler in der SWR3 Morningshow hört ihr hier:

Nachrichten 6.9.2023 SWR3-Wetterfrau Lea Spindler über die Regenmassen in Griechenland Dauer 1:35 min SWR3-Wetterfrau Lea Spindler über die Regenmassen in Griechenland

Meteorologe: „Das ist wirklich extrem selten“

Ein gewaltiges Tiefdruckgebiet liege über Südosteuropa und bewege sich kaum, so Meteorologen. Dadurch gingen extrem hohe Wassermassen an derselben Stelle nieder. Es sei ein „ zufälliges Zusammenspiel mehrerer Faktoren “, das zu diesem Extremwetter in Griechenland führe, erklärt Felix Dietzsch vom DWD gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „ Diese Regenmengen haben auch in unseren bekannten Statistiken außerordentlichen Seltenheitswert. Das ist wirklich extrem “, sagt er.

SWR3-Korrespondentin Elisabeth Pongratz berichtet aus Griechenland. Im Talk mit Nicola Müntefering spricht sie von „ riesengroßen Schäden “. „ So etwas haben wir noch nicht gesehen. “ Die Behörden hätten zwar Warnmeldungen verschickt, aber in vielen Orten sei der Strom ausgefallen und das Internet weg, sodass viele Menschen auf sich selbst gestellt seien.