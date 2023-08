Heftiger Regen hat in Slowenien, Kroatien, Österreich, Tschechien und Teilen Polens für schwere Verwüstungen gesorgt. Jetzt soll Hilfe von EU und Nato kommen.

Evakuierte Dörfer, ein Dammbruch und historische Schäden in zwei Dritteln des Landes durch Überschwemmungen: Slowenien kämpft mit der schwersten Naturkatastrophe in der Geschichte des seit 1991 unabhängigen Landes.

Am Wochenende mussten Hunderte Menschen wegen drohender Erdrutsche in Sicherheit gebracht werden. Neben der Rettung der Menschen steht aber auch das Beseitigen der Schäden an – und dafür hat die Regierung technische Hilfe bei EU und Nato beantragt.

Slowenien: Erdrutschgefahr steigt

Der Geologische Dienst Sloweniens teilte mit, dass die Gefahr von Erdrutschen steige, weil der Boden sehr nass sei. In den Gebirgsregionen des Landes sind sechs Dörfer in Gefahr – zum Beispiel Dravograd an der Drau. Bürgermeister Anton Preksavec hat von einer „ Apokalypse wahrhaft biblischen Ausmaßes “ gesprochen

Weil viele Dörfer in Slowenien durch Wasser und Geröll von der Außenwelt abgeschnitten sind, mussten Tausende Menschen mit Hubschraubern mit dem Nötigsten versorgt werden.

Unwetter in Slowenien haben Auswirkungen auf Kroatien

Auch Kroatien bekommt die Auswirkungen des Unwetters in Slowenien wohl zu spüren. Denn der Wasserstand des Flusses Mur steigt immer weiter an – damit drohen auch in Kroatien Überflutungen. Am größten ist die Gefahr im Örtchen Mursko Sredisce an der Grenze zu Slowenien.

Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob schätzt den Schaden in seinem Land auf mehr als 500 Millionen Euro. Getroffen seien vor allem die Straßen- und Energieinfrastruktur sowie Hunderte Wohngebäude.

Slowenien beantragt Hilfe bei EU und Nato

Über den EU-Katastrophenschutzmechanismus beantragte Slowenien 30 Bagger unterschiedlicher Kapazität sowie 30 Spezialfahrzeuge zur Regulierung von Wasserläufen, sowie die Entsendung von Ingenieurteams für all diese Geräte.

Auf der Wunschliste an EU und Nato stehen außerdem jeweils 20 vorgefertigte und bis zu 40 Meter lange Brücken. Von der Nato hat das Land fünf schwere Militärhubschrauber mit einer Tragfähigkeit von mindestens fünf Tonnen für den Transport angefordert und 200 Soldaten für Schutz-, Rettungs- und Hilfsaufgaben.

Unwetter in Österreich: Ein Toter

Auch im Süden von Österreich ist die Lage nach dem schweren Regen von letzter Woche angespannt. In St. Veit an der Glan in Kärnten gab es das bislang einzige Todesopfer. Ein Mann war auf einem gesperrten Radweg unterwegs und wurde vom Hochwasser in einen Fluss gerissen. Er starb wenig später im Krankenhaus, nachdem er schon regungslos aus dem Wasser geholt wurde.

Das Wasser ist auch an anderen Stellen ein Problem: In mehreren Orten besteht die Gefahr, dass Hänge abrutschen, weil sie zu nass sind. In St. Veit mussten deshalb am Sonntagabend zehn Bewohner ihre Häuser verlassen. Insgesamt sind in Kärnten bis Sonntagabend 80 Hänge abgerutscht.

Im Nachbarbundesland Steiermark war es noch schlimmer: Hier sind bis Sonntagfrüh 280 abgerutschte Hänge dokumentiert worden. Immerhin gibt es eine gute Nachricht von der Wasserfront: Die Pegelstände der Flüsse und Bäche sind auch am Montag weiter gesunken.

Heftiger Regen: In Polen drohen Überflutungen

Hunderte Kilometer weiter im Norden – im Nordosten von Polen – drohen auch Überflutungen. Auch hier regnet es heftig, deswegen steigen die Pegel der Flüsse in der Region Olsztyn.

Am Oberlauf der Elbe in Tschechien hat am Sonntag noch die niedrigste Hochwasser-Alarmstufe gegolten. Der Wetterdienst erwartet aber, dass der Pegel bis Montagmittag steigen wird.

Im zentralslowakischen Bezirk Roznava standen schon am Samstag in einigen Dörfern Straßen, Gärten, Keller und Häuser unter Wasser. Zwar konnte in der Nacht auf Sonntag erst einmal Entwarnung gegeben werden. Das Slowakische Hydrometeorologische Institut(SHMU) rechnet aber weiter mit extremen Regenmengen. Dementsprechend gespannt sei die Lage an den Flüssen.