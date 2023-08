Dass im Sommer die Schneepflüge ausrücken müssen, ist ziemlich ungewöhnlich. Nach einem heftigen Unwetter in Reutlingen am Freitag war aber genau das nötig.

„Walking in a Winterwonderland“... Ja, bei dem Wetter der vergangenen Wochen kamen bei einigen sicherlich schon Herbstgefühle auf. Dass wir aber auf einmal an den Winter erinnert werden, ist doch ein bisschen zu viel. In Reutlingen hat es am Freitag bei einem Gewitter so heftig Hagelkörner geregnet, dass die Straßen weiß waren.

Reutlingen: Schneepflüge müssen ausrücken

30 Zentimeter hoch lag der Hagel auf den Straßen und verwandelte die Innenstadt in eine Winterlandschaft. Nach Angaben der Stadt Reutlingen und der örtlichen Feuerwehr fegte „ ein lokal begrenztes Unwetter mit Hagel und Starkregen “ über die Reutlinger Innenstadt.

„ Laub und 30 Zentimeter hoher Hagel setzten die Abschlussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude “, twitterte die Stadt.

Um die Straßen von den Hagelmassen freizuräumen, rückten die Schneepflüge aus. Nach Angaben der Stadt waren etwa 250 Berufsfeuerwehrleute sowie alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren an rund 100 Einsätzen beteiligt.

Durch die Wasser- und Hagelmassen sei der Pegel der Echaz angestiegen und im Stadtteil Betzingen kurzfristig über die Ufer getreten. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben.

DWD-Experte zu Hagel in Reutlingen: „Nicht ungewöhnlich“

Auch wenn die Bilder eindrücklich sind, das Unwetter sei „ nicht außergewöhnlich “ gewesen, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es habe sich um eine kleine Unwetterzelle gehandelt, die sich erst kurz vor Reutlingen gebildet habe. Weil sie sich nur sehr langsam bewegte, sei innerhalb kürzester Zeit viel Hagel auf die Stadt geprasselt.

Dass es eine Stadt wie Reutlingen trifft, sei „ nicht alltäglich “, so der Experte. Wäre das Unwetter ein paar Kilometer weiter auf freiem Feld niedergegangen, hätte es aber wohl nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen. Auf Wiesen und Äckern würden solche Regen- und Hagelmassen schneller abfließen als in einer bebauten Stadt.

