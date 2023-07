Dienstag noch durchhalten, dann könnt ihr etwas durchatmen: Es kühlt erstmal ein bisschen ab. Richtig angenehm wird das Wetter aber nicht.

Am Dienstag also auch schwül und heiß: Bis zu 37 Grad sind dann die Spitzenwerte, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD):

Am morgigen Dienstag wird es in einigen Regionen nochmals unerträglich heiß. #Hitzewarnungen bestehen bereits. In der Nacht zum Mittwoch wird die schwüle Luft dann fast überall ausgeräumt. Der Preis sind #Unwetter. Mehr dazu im heutigen Unwetterclip: https://t.co/kgneYZvnR8 /V

Heiß und heikel könnte man das zusammenfassen, was sich dann im Laufe des Dienstags und in die Nacht hinein zusammenbraut, denn örtlich ziehen teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr auf.

Aber in der Nacht zum Mittwoch soll es dann richtig abkühlen, auf 18 bis 13 Grad.

Mittwoch liegen die Temperaturen im Südwesten zwischen 27 und 31 Grad.

Hitze-Wochenende: Wo es am Sonntag am heißesten war

Das bisher heißeste Wochenende des Jahres ist gerade zu Ende gegangen – und schon steht fest, dass Baden-Württemberg wieder der Hitzesieger war. Waghäusel-Kirrlach im Kreis Karlsruhe war nach Angaben vom Deutschen Wetterdienst der heißeste Ort Deutschlands: Hier hatte es am Sonntagnachmittag 38,0 Grad.

Gehört Waghäusel-Kirrlach wirklich zu den heißesten Orten Deutschlands? Tatsächlich ist die Stadt Waghäusel im nördlichen Landkreis Karlsruhe laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der zweitheißeste Ort in Deutschland, wenn es um die mittlere gemessene Temperatur in den Monaten Juni, Juli und August in den vergangenen zwölf Jahren geht. Dabei steht Waghäusel-Kirrlach – hier steht die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes – nach Kitzingen in Bayern auf dem zweiten Platz bei den meisten Tagen mit Temperaturen über 35 Grad. Auch bei der Anzahl der Tropennächte ist Waghäusel vorne dabei – auf Platz vier. Die bisher meisten Tropennächste gab es 2003 in Kehl am Rhein – hier waren 21 Nächte wärmer als 20 Grad. Was allerdings die gemessene Höchsttemperatur angeht, liegt Waghäusel nur auf Platz 43 (Stand: 14. Juli 2022). Den bisherigen Temperaturrekord teilen sich Duisburg-Baerl und Tönisvorst mit 41,2 Grad am 25. Juli 2019. Man kann also sagen, dass es in der Region in und um Waghäusel-Kirrlach grundsätzlich sehr heiß ist – es gibt aber heißere Orte in Deutschland, was einzelne Tageshöchsttemperaturen angeht. Warum wird es in Waghäusel-Kirrlach so heiß? Dass es in Waghäusel-Kirrlach sehr oft so heiß wird, liegt an der Lage der Stadt. Waghäusel liegt in der Rheinebene und steht unter dem Einfluss einer Südwestströmung – also heißer Luft aus Afrika bzw. Südfrankreich. Die Luft aus dem Mittelmeerraum strömt über das Rhonetal in Frankreich in das Rheintal nach Deutschland. Die Alpen stehen dabei als Sperre aber nicht direkt im Weg. Deshalb kann die heiße Luft fast ungestört bis nach Waghäusel-Kirrlach ziehen, sagt Prof. Dr.-Ing. Thomas Ackermann von der Fachhochschule Bielefeld. Bis Karlsruhe stehe die Luft dabei noch unter kühlendem Einfluss aus dem Schwarzwald. „ Von Karlsruhe bis Frankfurt weht der heiße Wind aber durch “, sagt Ackermann. Dazu komme noch die Feuchtigkeit im Rheintal. Die sorge dafür, dass die ohnehin schon feucht-heiße Luft aus dem Mittelmeerraum keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Die Folge: Man schwitzt mehr und der Körper kühlt nicht ab. Im Osten von Deutschland sei es zwar auch heiß – dort wehe aber heiße Kontinentalluft aus Russland: „ Deshalb funktioniert dort der Kühleffekt besser “, sagt Ackermann – im Gegensatz zur Region um Waghäusel-Kirrlach, wo wasserangereicherte Luft aus dem Mittelmeerraum wehe.

Der bisherige Hitzerekord in diesem Jahr in Waghäusel war gegen 15 Uhr schon absehbar, da hatte es im Ortsteil Kirrlach schon 37,5 Grad. Aber es wurden noch mehr.

Hier die Top Ten der bisherigen #Höchsttemperaturen am heutigen Sonntag. Mit den 37,5 °C ist es auch der bisher heißeste Tag des Jahres. Diesen Rekord hatten zuvor mit je 35,7 Grad der gestrige Samstag (in Tönisvorst, NRW) und der 22.06.2023 (in Reit am Winkl, BY) inne. /V pic.twitter.com/BahHiMd2oY

Die Sonne hat es im Süden der Republik am besten gemeint: Zweitheißester Ort Deutschlands war am Sonntagnachmittag Kitzingen in Bayern mit 37,8 Grad. Aber auch in anderen Süd-Städten wurden Spitzenwerte gemessen: Zum Beispiel in Mannheim (37,6 Grad), Freiburg (36,2 Grad) oder Stuttgart (36,1 Grad).

Heiße Temperaturen auch in anderen Bundesländern

Je weiter es nach Norden geht, desto weiter haben sich die Temperaturen von den Spitzenwerten entfernt. In Frankfurt am Main hatte es 36,6 Grad, in Köln 35,9 Grad und in Weimar in Thüringen 35,1 Grad.

Auch der Samstag hat uns schon mit hohen Temperaturen verwöhnt: Mit 35,7 Grad war es in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen am heißesten. So warm war es auch schon vor knapp drei Wochen, am 22. Juni im oberbayerischen Reit im Winkl gewesen.

Waghäusel-Kirrlach noch weit weg vom bisherigen Temperaturrekord

Allerdings waren die 38 Grad in Waghäusel-Kirrlach noch weit vom bisherigen bundesweiten Spitzenwert entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen – nochmal 3,2 Grad mehr als am Sonntag in SWR3Land. Vergangenes Jahr wurden am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad verzeichnet.

Wegen der Hitze: Autobahn in Hessen teilweise geschmolzen

In Wiesbaden war es am Sonntag so heiß, dass die Autobahn geschmolzen ist. Am Nachmittag wurden deswegen laut Polizei mehrere Autos auf der A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlusstelle Raunheim beschädigt.

Durch die Hitze und den Verkehr wurden die Dehnungsfugen der Fahrbahn der wegen einer Baustelle verschobenen Spuren dermaßen beansprucht, dass sie flüssig wurden.

Die beiden linken Fahrstreifen mussten auf einer Länge von zwei Kilometern gesperrt werden. Der Sonntagsverkehr staute sich zwischenzeitlich auf zehn Kilometern Länge. Kurz vor Mitternacht war wieder alles befahrbar und der Schaden repariert.