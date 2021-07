Kilian ist sechs Jahre alt und hat nicht mehr viel Zeit. Doch Kilian steht auf Motorräder – und er liebt den Krach, den sie machen. Jetzt haben sich tausende Biker zusammengetan, um ihm seinen vielleicht letzten Wunsch zu erfüllen.

Rhauderfehn in Ostfriesland: Hier lebt der sechsjährige Kilian mit seiner Familie. Vor ein paar Tagen hat Tanja, eine Freundin der Familie, diesen Aufruf getwittert:

Darin berichtet sie, dass bei Kilian im Januar Krebs diagnostiziert wurde. Und dass seine Eltern, Lars und Jasmin, vor wenigen Tagen erfahren haben, dass er den Kampf gegen die Krankheit wohl nicht mehr gewinnen kann.

Falls jemand in der Nähe wohnt und ein Motorrad fährt, macht ihm bitte die Freude ❤ #Ostfriesland #Herzenswunsch https://t.co/YL9HLvGJ2O

Kilians größter und letzter Wunsch: Motorräder und viel Krach

„Kilian selbst ist begeisterter Moto-Cross-Pilot auf seinem Mini-Bike“, schreibt Tanja. „Sein größter und letzter Wunsch ist, dass am Samstag, 24.07.21 so viele Motorräder wie möglich an seinem Haus vorbeifahren und für ihn Krach machen.“ Dazu hat die Polizei vor Ort drei Treffpunkte angegeben. Schon morgens musste sie daran erinnern, dass es drei waren – und nicht nur einer:

#krachfürkilian 🛑Der Marktplatz (Treffpunkt 1) ist nun voll. Bitte weichen Sie auf die Treffpunkte 1&2 aus! https://t.co/Y0XuKY3s51

Denn in Rhauderfehn geht's ab – Abertausende Biker sind gekommen, um für den kleinen Kilian Krach zu machen:

@Tanja1887 Eben von einem Partner von uns bekommen. Keine 20 Minuten alt. Freue mich total hier das sooooo viele da sind https://t.co/aND7hXXHvi

Bis zu 20.000 Biker defilieren an Kilian vorbei

Die Masse kann man kaum überblicken: Es seien zwischen 10.000 und 20.000 Motorradfahrer vor Ort, sagt Polizeisprecherin Frauke Bruhns, die wir am Telefon in Rhauderfehn erreichen. Auch ihr ist die Rührung über den Anlass und die Reaktion der Biker anzumerken.

@Tanja1887 Aktuelles Bild. #letzterwunsch #Ostfriesland #rhauderfehn #biker #zusammenhalt https://t.co/UbWcPwjsCM

Man fahre vor der Prozession her, seit die gegen 12:30 Uhr gestartet sei, sagt Bruhns. Die Straßen des 18.000-Einwohner-Städtchens seien aber dennoch verstopft. Stören dürfte sich daran aber heute niemand.