16 Länder, über 5.000 Kilometer und knapp ein halbes Jahr unterwegs: Das alles haben sich Johnny Coyne und Liam Cotter vorgenommen. Und zwar mit dem Kayak! Seit 4 1/2 Monaten sind sie schon auf dem Weg nach Istanbul. Gestartet sind die beiden in Dublin, der Hauptstadt ihrer Heimat Irland.

SWR3 Moderator Kimon Schanze hat für SWR3 Easy mit Johnny über die krasse Reise gesprochen: Warum machen sie so eine Kayaktour mitten im Winter? Wie reagieren die Menschen, die sie unterwegs treffen? Gibts sowas wie einen Alltag? Diese und mehr Fragen hat Johnny uns beantwortet – hört hier rein oder lest einfach weiter!