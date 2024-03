Auf Tiktok folgen der Amerikanerin, die in Deutschland lebt, über eine Million Leute. In ihrem neuen Clip lässt sie kein gutes Haar an der Landeshauptstadt.

Krys Alexandra ist vor etwa einem Jahr nach Deutschland gezogen und veröffentlicht auf ihrem Tiktok-Kanal Clips, in denen sie über die Eigenheiten der Deutschen spricht. In ihrem neuesten Video gibt es jetzt allerdings einen Aufreger. „ Stugart “, wie sie die Landeshauptstadt mit ihrem amerikanischen Akzent nennt, will sie nie wieder besuchen. Doch warum der ganze Hate?

„Ein verwahrlostes San Francisco" – Krys Alexandra über Stuttgart

„ Lange Zeit dachte ich, dass Frankfurt die Stadt ist, die ich am wenigsten mag “, beginnt Alexandra ihr neues Video. Doch dann fängt sie an, über eine andere Stadt zu lästern, die jetzt diese Krone und damit den neuen Negativ-Titel halten würde. Als ein „ verwahrlostes San Francisco " bezeichnet sie die Stadt und lästert dann über einige Punkte an Stuttgart ab.

Die Straßen in der Stadt seien schlimm. „ Ich glaube, ihr liebt es einfach, eine schreckliche Zeit auf den Straßen zu haben “, sagt sie und meint, dass bei den Straßenverläufen alle „ Mario-Kart-Experten sein müssen “. Außerdem beschwert sie sich über die Leute, die alle sehr unfreundlich seien, um es höflich zu formulieren. Auch am „Feierngehen“ in Stuttgart hat Alexandra etwas auszusetzen. Die Straßen seien überfüllt, aber niemand ist in den Clubs.

Meinung über Stuttgart teilen viele

Doch mit ihrer Meinung scheint sie nicht allein zu sein. In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin, dass sie in Stuttgart ist, und erhielt daraufhin viele Nachrichten von Stuttgartern: „ Warum bist du hier? Hier kann man nichts machen. “ Außerdem erzählen ihr Leute, sie würden nicht in Stuttgart feiern gehen, sondern extra nach München fahren. Ihre Message am Ende ist: „Don't go to Stugart “ – sie will dort nie wieder hin. Deutschland liebt sie aber trotzdem, steht in der Videobeschreibung.

Was sagt ihr zu Stuttgart?

SWR3 MOVE war in Stuttgart unterwegs und hat euch gefragt: Was ist schön an Stuttgart und was schätzt ihr an eurer Stadt? Die Antworten: die Kessellage, die Architektur, die beste Einkaufsstraße Deutschlands, die Nähe zur Natur. Vereinzelt haben wir auch negative Stimmen gehört: zu viel Verkehr, es wird immer schmuddeliger.

Stuttgart ist Stuttgart. Ich finde es schön hier. Viele Menschen, ein bisschen von allem, ist immer was los. Es gibt immer Action – vielleicht bisschen zu viel – aber das ist okay.

Doch was meint ihr? Was haltet ihr von Stuttgart und welche ist die hässlichste Stadt?