Guten Morgen liebes SWR3 Team, ich bin auf dem Weg im Zuge der Bauern Demo Richtung Stuttgart. Nachdem wir von der Polizei schon über eine Stunde in Rottweil am Treffpunkt aufgehalten wurden konnten wir jetzt doch in Begleitung der Polizei bis Sulz am Neckar auf der Landstraße fahren und von dort auf die Autobahn. Jetzt stehen wir seit 45 Minuten vor der Ausfahrt empfingen. Total Sperrung durch die Polizei, es kommt niemand runter und kann auch niemand auf der Autobahn weiterfahren. Damit wird die Bevölkerung gegen uns Landwirte aufgebracht denn die stehen ja mit uns hier im Stau. Ich habe Kontakt zu anderen Gruppen, die sich heute früh auf den Weg nach Stuttgart gemacht haben. Eine Gruppe wird vor Mitsingen aufgehalten. Wir vermuten dass es politisch so gewollt, dass wir nicht nach Stuttgart zu der angesagten Kundgebung kommen. Obwohl es von überall her genehmigte Fahrten waren. Leider bekommen wir Landwirte dadurch jetzt eher in die negativschlagzeilen, was überhaupt nicht unser Ansinnen war. Es wäre schön wenn die Presse mit einer neutralen Bericht Erstattung Punkten würde. Viele Grüße Renate