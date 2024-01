bei Facebook posten

Bauern in ganz Deutschland sind am Montag in eine Protestwoche gestartet. Dabei haben sie schon vielerorts den Verkehr mit ihren Treckern blockiert. Was sagt ihr dazu?

Sind die bundesweiten Proteste der Bauern wegen des schrittweisen Wegfalls der Agrardiesel-Subventionen berechtigt? Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit ordnet ein. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das seht! Habt ihr Verständnis für die Bauernproteste? Sie waren längst überfällig Ich verstehe das Problem nicht Verständnis ja, aber nicht in der Form Nein, weil ... Abschicken Pro und Kontra: Bauer und Autofahrer Mario ist einer der Bauern, die protestieren. In SWR3 NOW berichtete er von der guten Atmosphäre rund um die Demo in Osterburken: Nachrichten 8.1.2024 Bauer Mario bekommt viel Unterstützung Dauer 0:54 min Mario ist einer der Bauern, die protestieren. In SWR3 NOW berichtet er von der guten Atmosphäre rund um die Demo in Osterburke. Michael ist einer der Autofahrer, die wegen der Traktor-Demo im Stau stehen. Er habe Verständnis, aber hier sei für ihn eine Grenze überschritten, sagte er in SWR3 NOW: Nachrichten 8.1.2024 Autofahrer Michael ist genervt Dauer 0:30 min Michael ist einer der Autofahrer, die wegen der Traktor-Demo im Stau stehen. Er habe Verständnis, aber hier sei für ihn eine Grenze überschritten, sagte er in SWR3 NOW. Bauern protestieren – das sagt SWR3Land Alle waren angetan, dass die Gelbwesten im benachbarten Frankreich ihren Unmut kundgetan haben, und haben gesagt, der deutsche Michel würde sich alles bieten lassen. Jetzt steht mal eine Gruppe auf, das passt dann auch wieder nicht. Ich finde hier geht es um Existenzen. (...) Ich bin der Meinung, dass die Proteste durchaus angemessen sind und sich auch im Rahmen der Legalität bewegen. Heute Morgen hat sich der Stärkere auf der Straße durchgesetzt, ich bin umgekehrt, nichts ging mehr – zum Glück ist mein Betrieb flexibel und ich kann im Homeoffice arbeiten. Andere haben nicht so viel Glück. Wozu gibt es das Demonstrationsrecht, auch die Bauern müssen sich daran halten. Den Verkehr mit Traktoren zu blockieren, halten einige von euch für unangemessen: Warum protestieren die Bauern nicht einfach zu Fuß, wie alle anderen auch? Ich verstehe nicht, wieso solche Treckerdemos überhaupt erlaubt werden. In einem Ort, okay. Aber bundesweit – diese Demonstrationsform zu erlauben ist einfach idiotisch. Ich stehe in einem von Landwirten verursachten Stau vor Villingen auf der B523. Beide Richtungen sind betroffen. Ich finde die Art und Weise, wie hier demonstriert wird, völlig unpassend und fühle mich genötigt.

Wenn jeder, dem in diesem Land etwas nicht passt, den Verkehr blockiert, dann können wir einpacken. 🤦‍♂️

Leute behaltet die Nerven!!! Blockierte Autobahn-Auffahrten, Treckerkolonnen, Kundgebungen und Schleichfahrten: Landwirte demonstrieren erneut gegen...Posted by SWR3 on Monday, January 8, 2024 Einige von euch sehen die Subventionierung des Agrardiesels für Landwirte aus Klimaschutz-Sicht kritisch: (...) Warum sollte der Agrardiesel weiter subventioniert werden? Speditionen und andere bekommen da auch keinen Zuschuss. Außerdem, wenn ich sehe, mit was für Traktoren die Landwirte heute umherfahren, dann kann der Sprit nicht teuer genug sein! (...) (...) Es wäre von der Politik sinnvoller, nur noch Agrarbetriebe zu subventionieren, die auch für die Biodiversität und eine nachhaltige Produktion einstehen. Dann müssten wir auch nicht mehr den Diesel für die Bauern bezuschussen. Ja, genau ... Am besten machen wir weiter so wie bisher. Damit unsere Kinder irgendwann nur mit Atemschutz-Maske, Sonnenschutzfaktor 100 und unbezahlbaren Elementarschäden-Versicherungen sich ein ‚gesundes‘ und eigenes Leben aufbauen können. (...) Bauernproteste: Verkehrschaos in SWR3Land? Hier deine Strecke checken! Selma hat Verständnis für die Bauern und sieht das Problem in einem größeren Zusammenhang: Die Verärgerung der Bauern kann ich gut nachvollziehen. Das ist natürlich, wenn einem etwas genommen werden soll, das man bisher hatte (subventionierten Agrardiesel). An der eigentlichen Misere – zu geringe Preise auf dem Absatzmarkt für Agrarprodukte – ändert die Beibehaltung des Dieselprivilegs m.E. aber nichts. Solange die großen Discounter-Ketten Dumpingpreise für die Produkte diktieren, damit wir Verbraucher – nach Einbehalt saftiger Gewinne durch Lidl, Aldi und Co. – noch immer vergleichsweise günstig Butter, Milch etc. einkaufen können, ist den Landwirten und auch den Verbrauchern, die gleichzeitig Steuerzahler sind, nicht wirklich geholfen. Aus meiner Sicht sollte als Ziel gelten: Landwirte sollten sich den (unsubventionierten) Sprit leisten können, den sie einsetzen müssen zur Produktion unserer Lebensmittel. Da wir selbst eine Landwirtschaft besitzen, finde ich diese Proteste sehr gut. Wir kämpfen ja nicht nur für uns, sondern auch für das ganze Volk. Es betrifft uns ja alle, vor allem unsere Kinder in der Zukunft, wie es da weitergehen soll, wenn alles teurer wird. (...) Nicht nur Bauern haben einen Grund zu protestieren, findet Bettina: Als Hebamme habe ich nicht die Möglichkeiten, so ein Aufsehen zu erregen, wenn es um meine Belange geht. Mit meinem Dienst-Pkw, mit dem ich 20.000 Kilometer im Jahr fahre (ohne Steuervergünstigungen übrigens), kann ich den Verkehr nicht so lahmlegen, wie es die Bauern können. Das ärgert mich, zumal sich übrigens seit 2017 nichts an meinen Honoraren geändert hat – trotz Corona und steigender Energiepreise! Aber wir alle werden Rückschritte im Wohlstand hinnehmen müssen, damit unsere Kinder noch ein halbwegs lebenswertes Leben leben können! Also zeigt Eure Solidarität, indem Ihr deutsche Produkte kauft statt Äpfel aus Neuseeland!!!! Warum wütende Bauern eine Fähre mit Robert Habeck blockieren Sind die Bauernproteste gerechtfertigt? Wie berechtigt sind denn nun diese Proteste, auch angesichts der bereits hohen staatlichen Zuwendungen, die für die Landwirtschaft mit Steuergeld bezahlt werden? Und auch angesichts der Reaktion der Bundesregierung, einen Teil ihrer geplanten Kürzungen im Agrarbereich wieder zurückzunehmen? Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit sagt, aus der Sicht der Landwirte seien die Proteste noch immer berechtigt. Zwar bekämen die Bauern drei Jahre Übergangsfrist, bevor die Subventionierung des Treibstoffs auslaufe, was den Agrardiesel dann teurer mache. Und das gleiche solle auch für die Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge gelten. Aber die Landwirte sähen sich immer noch sehr stark benachteiligt, weil die angekündigten Kürzungen so ruckartig kommen sollten, weil ihnen die Übergangsfristen nicht lang genug seien und auch, weil immer noch Details unklar seien. Vereinfacht gesagt: Die Landwirte haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Proteste was bringen. Die Bundesregierung rudert ja schon zurück, und das sieht aus meiner Sicht so aus wie: Mal sehen, wie es weitergeht, wenn die Proteste mit Nachdruck fortgesetzt werden. Aber geht es den Bauern wirklich so schlecht? Es gibt ja schon viele Subventionen für die Landwirtschaft. Nachrichten 8.1.2024 Bauernprotestwoche: Geht es den Landwirten wirklich so schlecht? Dauer 1:26 min Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit zu den Bauernprotesten. Und warum gibt es seit so vielen Jahren überhaupt so viel staatliche Unterstützung für die Landwirtschaft? Nachrichten 8.1.2024 Bauernprotestwoche: Wieso wird die Landwirtschaft so stark subventioniert? Dauer 1:17 min Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit über die Subventionen der Bauern. Was sagt ihr zu den Protesten der Bauern? Angemessen oder völlig übertrieben? Schreibt es uns in die Kommentare!