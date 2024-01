per E-Mail teilen

Blockierte Autobahn-Auffahrten, Treckerkolonnen, Kundgebungen und Schleichfahrten: Ab Montag wollen Landwirte Teile Deutschlands lahmlegen. Unsere Reporter haben recherchiert, wo es eng wird.

Viele Bauern sind wütend: Zwar hat die Bundesregierung die Streichung der Kfz-Steuervergünstigungen zurückgenommen. Agrardiesel soll jedoch weiterhin teurer werden – nur nicht auf einen Schlag. Die Wut scheint das nicht besänftigt zu haben. Schon kurz zuvor, am Donnerstag, hatten echte oder vermeintliche Bauern die Fähre von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) blockiert.

Ab Montag wollen die Landwirte in einem nie da gewesenen Ausmaß Druck machen: Der Bauernverband hat für die kommende Woche in mehreren Teilen Deutschlands zu Trecker-Demonstrationen aufgerufen, in deren Folge es zu massiven Staus kommen könnte.

Bauernproteste in Baden-Württemberg: Hier dürfte es am Montag eng werden

Hier koordiniert der Landesbauernverband in Stuttgart die Aktionen. Hauptgeschäftsführer Marco Eberle hat für einen friedlichen Protest geworben. Staus dürfte es aber trotzdem geben – beispielsweise im Umfeld der A8-Anschlussstellen bei Pforzheim, doch auch an vielen anderen Orten. Unsere Kollegen im ganzen Ländle haben recherchiert, was bis jetzt rauszukriegen war:

Rheinland-Pfalz: Hier geht es am 8. Januar rund

Rheinland-Pfalz könnte einer der Schwerpunkte der Proteste werden. Hier werden knapp 10.000 Demonstrierende erwartet. Wo ihr mit teils schweren Verkehrsbehinderungen rechnen müsst, erfahrt ihr hier:

Einige Bauern in Rheinland-Pfalz wollen sich dem Protest bewusst nicht anschließen:

Bauernproteste im nördlichen RLP - diese Bauern protestieren nicht

Aktionen der Bauern bundesweit: Wenn ihr außerhalb von SWR3Land unterwegs seid

Von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern – hier wollen Bauern am Montag den Verkehr lahmlegen:

Bauernverband will Rechtsextreme von Protesten fernhalten

Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied hat rechte Gruppierungen gewarnt, die angekündigten Bauerndemonstrationen gegen Subventionskürzungen beim Agrardiesel zu unterwandern. „ Rechte und andere radikale Gruppierungen wollen wir auf unseren Demos nicht haben “, sagte Rukwied der Bild am Sonntag vor dem Start der bundesweiten Protestwoche der Bauern. „ Wir sind Demokraten und da findet ein politischer Wechsel wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt “, fügte er mit Blick auf Umsturz-Äußerungen rechter Gruppierungen hinzu.

Liebe Landwirtinnen und Landwirte, bitte denkt in der kommenden Woche daran: Wir demonstrieren friedlich und nehmen nur an angemeldeten und genehmigten Demos, Kundgebungen und Aktionen teil. Eine Auswahl genehmigter Aktionen⬇️https://t.co/Uay1JMubPB pic.twitter.com/nri74hjtR6

Bauernverbandspräsident: "Rechte wollen wir auf unseren Demos nicht haben"

Der Angriff auf Habeck am Donnerstag hatte parteiübergreifende Kritik und Warnungen vor einer Radikalisierung ausgelöst. Danach warnte das Bundeskriminalamt davor, dass die rechtsextreme Szene sowie sogenannte Querdenker die angekündigten Bauernproteste unterwandern könnten.

Faeser kritisiert angekündigte Blockaden

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Landwirte kritisiert, die für ihren am Montag beginnenden Protest Verkehrsblockaden planen. „ Blockaden lösen keine Probleme “, sagte sie der Düsseldorfer Rheinischen Post.