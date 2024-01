Am Samstag fanden im Südwesten zahlreiche Kundgebungen statt. Das Ziel: Die Demokratie verteidigen und ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

Seit das Medienhaus Correctiv über ein Geheimtreffen von Rechtsextremen mit Politikern von AfD und CDU und Geldgebern berichtet hat, gehen in ganz Deutschland Menschen auf die Straße.

Eine der größten Kundgebungen fand in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover statt. Weitere Protestaktionen gab es unter anderem auch in Braunschweig, Oldenburg, Lübeck, Dortmund, Kassel und Nürnberg.Posted by tagesschau on Saturday, January 20, 2024

Gegen rechts: So viele Menschen waren in BW und RLP auf der Straße

Die Kundgebungen fanden unter anderem in Offenburg und Pirmasens statt. In Karlsruhe waren am Mittag laut Polizei rund 20.000 Menschen gekommen. Die Veranstalter sprechen sogar von 25.000 Teilnehmern. Der Demonstrationszug durch die Innenstadt war so lang, dass die ersten schon wieder auf den Marktplatz zurück kamen, bevor die letzten überhaupt auf die rund eineinhalb Kilometer lange Strecke gestartet waren.

Demo in Karlsruhe: bis zu 25.000 Teilnehmern waren laut Veranstalter hier SWR

In Pforzheim zählte die Polizei rund 2.000 Menschen. In Überlingen waren laut Veranstalter 1.500 Demonstrierende dabei. Die Polizei schätzt, dass es in Koblenz etwa 5.000 Menschen waren. Eine Demo-Teilnehmerin sagte dem SWR:

Ich bin 81 Jahre alt. Ich bin mitten im Krieg geboren und meine Eltern waren beide Nazis. Meine Mutter wollte mich zu einer guten Nazi-Frau erziehen. Da blieb mir nichts anderes übrig als Widerstand und den zeig ich auch heute noch.

Hier gibt's noch mehr Stimmen von der Demo in Koblenz:

Nachrichten 20.1.2024 Demo in Koblenz: Deshalb gehen die Leute auf die Straße Dauer 0:35 min Umfrage bei der Demo in Koblenz am 20. Januar 2024

Auch in Freiburg versammelten sich rund 5.000 Menschen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Eine geplante Menschenkette war den Angaben zufolge nicht wirklich sichtbar, weil sich so viele Teilnehmer auf dem Platz versammelt hatten.

Auch in Stuttgart haben Tausende gemeinsam demonstriert. Erwartet wurden 2.000 Teilnehmer, es seien aber „viel mehr als angekündigt“ , sagte ein Polizeisprecher. Hier wurden rund 20.000 Demonstranten gezählt.

Weitere Demos fanden in Ulm, Heidelberg und Kusel statt.

Ein Plakat bei der Demo in Karlsruhe SWR Heiner Kunold

Eine der größten Veranstaltungen in ganz Deutschland war am Samstag die Demo in Frankfurt. Dort waren rund 35.000 Menschen in die Innenstadt gekommen. Auch in NRW beteiligten sich viele Menschen an den Demonstrationen, die unter anderem in Aachen und Dortmund. In Recklinghausen zählte die Polizei 6.000 bis 7.000 Menschen. In Wuppertal sollen es etwa 5.000 Leute gewesen sein.

BW und RLP: Hier wird gegen Rechtsextremismus demonstriert

Die Demos werden meistens von gesellschaftlichen Bündnissen unterstützt. Daran beteiligen sich die Parteien SPD, Grüne und Linke, aber auch Kirchen, Gewerkschaften, Kultureinrichtungen und Fußballvereine. Insgesamt sind für das Wochenende rund 90 Kundgebungen angemeldet.

Diese Demonstrationen sind am Sonntag in SWR3Land geplant:



Baden-Baden : 15:00 Uhr, Fieserbrücke

: 15:00 Uhr, Fieserbrücke Freiburg: 15:00 Uhr, Platz der Alten Synagoge

15:00 Uhr, Platz der Alten Synagoge Herrenberg: 12:30 Uhr, Stadthalle

12:30 Uhr, Stadthalle Stuttgart: 15:00, Marktplatz

15:00, Marktplatz Kasel: 13:00 Uhr Uhr, Tourist-Information

Außerdem wird in Saarbrücken demonstriert. In NRW sind Veranstaltungen zum Beispiel in Köln, Bonn und Euskirchen geplant.

Es stehen auch schon Termine für nächste Woche fest. Am 27. Januar gibt es in Kaiserslautern und Zweibrücken Kundgebungen gegen Rechtsextremismus.

Hamburg: Demo wegen Überfüllung abgebrochen

Häufig sind bei den Demonstrationen deutlich mehr Teilnehmer erschienen als geplant. Am Freitag musste die Demo in Hamburg deshalb vorzeitig beendet werden. Laut den Veranstaltern waren Menschen in der Menge kollabiert und Rettungskräfte seien nicht mehr durchgekommen. Laut Polizei haben 50.000 Menschen demonstriert. Die Veranstalter sprechen sogar von 80.000 Demonstrierenden.

Die Berichterstattung zur Demo in Hamburg findet ihr bei der Tagesschau:

Hamburg: Demo gegen Rechtsextremismus wegen Überfüllung beendet

So wird in Deutschland für die Demokratie demonstriert:

Warum gibt es unterschiedliche Angaben bei den Teilnehmerzahlen? Damit befasst sich dieser Post der ARD:

Freiburg-Trainer Streich: „Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden“

Als Trainer vom SC Freiburg hat Christian Streich schon häufig mit politischen Statements auf sich aufmerksam gemacht. Am Donnerstag wurde Streich bei einer Pressekonferenz gefragt, wie er die Rolle des Fußballs und der Fans beim Protest gegen Rechtsextremismus sehe. Seine Antwort war eindeutig:

Aufstehen, unmissverständlich, ganz klare Kante. Nichts anderes.

Streich rief alle Menschen in Deutschland auf, sich ganz klar zu positionieren. „ Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden “, so Streich weiter. Es sei bereits „ fünf Minuten vor zwölf. “

Das Video findet ihr übrigens auch bei uns auf Instagram

Auch Sänger Udo Lindenberg bezieht klar Stellung:

Von Scholz bis Dreyer: Politiker unterstützen die Demos

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war am Donnerstagabend bei der Kundgebung in Mainz dabei. Laut Polizei hatten rund 5.000 Menschen daran teilgenommen. Die Ministerpräsidentin sagte: „ Rechtsextremisten bedrohen unsere Demokratie.“

Die AfD will rechtlich gegen die Landesregierung vorgehen. Mehr dazu bei SWR Aktuell:

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die anhaltenden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus begrüßt. Sie rief im Interview mit den Funke-Zeitungen dazu auf, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hat sich nun zu den Protesten geäußert. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: Die „schweigende“ Mehrheit erhebt ihre Stimme und zeigt, dass sie in einem Land leben möchte, das weltoffen und frei ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich am Mittwoch auf der Plattform X bei den Demonstranten bedankt. „ Das macht Mut und zeigt: Wir Demokratinnen und Demokraten sind viele - viel mehr als diejenigen, die spalten wollen “, so Scholz. Am Freitag veröffentlichte er ein Video-Statement. In „Kanzler kompakt“ sagte er: