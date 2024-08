Krank werden im Urlaub – das ist nicht nur nervig, sondern kann im Ernstfall auch ziemlich teuer werden. Ist deshalb eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll?

Die Antwort von Barbara Weber vom Geld-Ratgeber Finanztip fällt eindeutig aus: Ja! Denn: Wenn du im Ausland krank wirst, kann das richtig teuer werden.

Mit einer Erkältung oder einem Magen-Darm-Infekt kommst du vergleichsweise günstiger weg – aber auch der Arztbesuch und die verschriebenen Medikamente könnten schon mehrere hundert Euro kosten, wenn du zu einem Privatarzt gehst oder der Arzt zu dir ins Hotelzimmer kommen muss, so Weber. Richtig teuer wird es aber, wenn du stationär ins Krankenhaus musst:

Da können pro Nacht, je nach Land, tausend Euro oder mehr anfallen. Und wenn ich Pech habe und ich muss vor Ort operiert werden, dann sind das schnell mehrere zehntausend Euro, die anfallen können.

Noch schlimmer sei es, wenn du im Urlaub so schwer krank wirst oder dich so sehr verletzt, dass du nach Hause geflogen werden musst: „Das sind 100.000 Euro oder auch mal mehr. Also das ist ein absolutes Horrorszenario.“ Also: Bei der Auslandskrankenversicherung solltest du laut Finanztip-Expertin nicht sparen. Gibt es da auch Ausnahmen?

Zum Beispiel, weil in manchen Ländern auch meine normale Krankenversicherung reicht? Innerhalb der Europäischen Union könntest du auch mit der europäischen Versichertenkarte zum Arzt, erklärt Weber. Die sei auf der Rückseite der Versicherungskarte von gesetzlich oder freiwillig gesetzlich Versicherten.

Damit kann ich aber halt nicht zu Privatärzten gehen. Ich kann nur zu den normalen staatlichen Krankenhäusern gehen und da können auch immer noch Zusatzkosten anfallen, die ich aus eigener Tasche zahlen muss. Weil die gesetzliche Krankenkasse auch immer nur höchstens das zahlt, was sie hier eben auch für mich zahlen würde.

Und auch hier spielt das Thema Rücktransport eine entscheidende Rolle. Die würde die gesetzliche Krankenkasse eben nicht zahlen, sagt die Expertin. „Die Kosten, müsste ich ohne zusätzliche Versicherung aus eigener Tasche zahlen.“

Eine Standard-Auslandskrankenversicherung zahle die medizinische Versorgung im Ausland, so Weber. „Heißt ich kann eben vor Ort zu Privatärzten gehen, bekomme Behandlungen bezahlt, kann ambulant oder stationär behandelt werden, bekomme Medikamente bezahlt, vielleicht auch Physiotherapie oder Zahnersatz.“

Auch der Rücktransport sei hier schon mit drin. Aber Achtung: Bei diesem Punkt solltest du genau hinschauen!

Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die den medizinisch sinnvollen Rücktransport nach Hause zahlt. Wenn die Versicherung nämlich nur den medizinisch notwendigen Rücktransport zahlt, dann komme ich nur nach Hause, wenn ich wirklich vor Ort gar nicht behandelt werden kann. Und wenn die den medizinisch sinnvollen Rücktransport zahlt, dann zahlt die Versicherung auch dann, wenn ich zum Beispiel mehrere Wochen ins Krankenhaus muss. Und da ist es mir lieber, wenn ich zu Hause in Deutschland behandelt werden kann.

Für Familien sei noch ein anderer Punkt beim Thema Rücktransport besonders wichtig: Ob die Versicherung auch den Rücktransport einer Begleitperson zahlt. Wenn das Kind nach Hause transportiert werden muss, könne dann auch ein Elternteil mitkommen.

Bei Reisen mit Kindern besonders sinnvoll: Eine Auslandskrankenversicherung, mit der Eltern ihre Kinder im Fall eines Rücktransports nach Hause begleiten können. IMAGO IMAGO / localpic

Du brauchst eine Checkliste, was Standard-Auslandskrankenversicherung beinhalten sollten und auf was du achten musst? Hier ist nochmal zusammengefasst, was Barbara Weber von Finanztip rät:

👨‍⚕️ Privatärzte

🏥 stationäre Behandlungen im Krankenhaus

💊 Medikamente

🦷 Zahnbehandlungen, zum Beispiel auch Zahnersatz

✈️ medizinisch sinnvoller Rücktransport (nicht nur medizinisch notwendig), Achtung mit Kindern: inklusive Begleitperson für den Rücktransport

Hier gibt es eine gute Nachricht von der Finanztip-Expertin: Eine gute Auslandskrankenversicherung muss nicht teuer sein.

Für eine Einzelperson muss man nicht mehr zahlen als zehn Euro im Jahr und als Familie zahlt man etwa 20 bis 30 Euro im Jahr für einen guten Vertrag.

Deine Reise steht schon bald an und du fragst dich, ob du noch schnell online eine Auslandskrankenversicherung abschließen kannst? Die Kolleginnen und Kollegen von SWR Aktuell haben hier die Antwort für dich:

