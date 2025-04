per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Ein Ton gegen Übelkeit? Laut einer neuen Studie hilft dieser Trick Menschen, die im Auto oder Flugzeug unter Reisekrankheit leiden!

Das verlängerte Wochenende zu Ostern nutzen viele für einen Kurzurlaub. Doch bis zur Entspannung muss erst die lange Autofahrt überstanden werden – und die wird für Menschen, die unter Reisekrankheit leiden, oft zur Qual. Helfen soll laut einer neuen Studie ausgerechnet ein Ton!

Welche Tricks außerdem helfen können, lest ihr weiter unten!

Eine Minute 100 Hertz: Der Ton gegen Reisekrankheit

Genau 100 Hertz muss der haben, sagen die Forschenden der japanischen Universität Nagoya. In einem Experiment haben sie Testpersonen eine Minute lang mit dieser Frequenz beschallt, bevor sie in Schaukeln, im Auto oder in Fahrsimulatoren richtig durchgeschüttelt wurden. Währenddessen sollten die Teilnehmer auch noch lesen.

Neugierig geworden? Probiert's aus, packt den Ton auf eure Kopfhörer und lasst ihn vor der nächsten Fahrt im Zug, auf dem Schiff oder im Auto laufen.

Übelkeit bei der Urlaubsfahrt? 9.4.2025 100 Hertz: Dieser Ton soll bei Reisekrankheit im Auto helfen! Dauer 1:00 min Ein Ton gegen Übelkeit? Laut einer neuen Studie hilft dieser Trick Menschen, die im Auto oder Flugzeug unter Reisekrankheit leiden!

Das Ergebnis in der Studie: Die Testgruppe litt deutlich weniger an Gleichgewichtsstörungen und Übelkeit als die Vergleichsgruppe. Und das, obwohl ihnen nicht gesagt wurde, was es mit dem Ton auf sich hat.

Die Forschenden raten, dass man den Ton ungefähr 80 Dezibel laut laufen lassen sollte, unmittelbar bevor man die Reise antritt.

Wie kann ein Ton gegen Übelkeit im Auto helfen?

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass durch die Frequenz Vibrationen im Ohr erzeugt werden. Die stimulieren winzige Kalksteinchen im Gleichgewichtsorgan, die bei der Lagewahrnehmung helfen. So wird uns weniger schnell schlecht!

Eine Minute einen Ton hören, nervt euch schon? Kein Problem: SWR3 Moderator Dennis Tinat hat ihn ganz bekömmlich in einen Song eingebaut ... 😂

SWR3 NOW 9.4.2025 Ton hilft gegen Reisekrankheit? 100 Hertz gegen Übelkeit im Auto Dauer 0:44 min Ein Ton gegen Übelkeit? Laut einer neuen Studie hilft dieser Trick Menschen, die im Auto oder Flugzeug unter Reisekrankheit leiden!

Reisekrankheit in Auto oder Zug – was ist das überhaupt? Reisekrankheit oder auch Kinetose tritt oft bei passiven Bewegungen auf, also wenn eine Person in einem Auto, Flugzeug, Schiff oder Zug mitfährt, sich dabei aber selbst nicht aktiv bewegt. Das kann zu einem Sinnes-Konflikt im Gleichgewichtsorgan führen: Wir spüren die Bewegung, sehen aber gleichzeitig statische Objekte wie den Innenraum des Autos oder unser Handy und wissen, dass unser Körper selbst ruhig ist. Diese Kombi kann eine Stressreaktion auslösen. Es handelt sich bei Reisekrankheit also nicht wirklich um eine Krankheit, sondern eher um eine natürliche Reaktion, denn evolutionär sind wir auf einen solcher Sinnes-Konflikt nicht vorbereitet!

📱 Bewegte Punkte auf dem Handy-Display

Apple bietet in den iPhone Einstellungen unter „Bedienungshilfen – Bewegung“ die Möglichkeit, Punkte auf dem Display anzuzeigen, die sich an Bewegung anpassen. Was wir sehen, passt somit besser zu den Bewegungen, die das Gleichgewichtsorgan wahrnimmt und der Konflikt zwischen den Sinnen könnte weniger stark ausfallen. Auch Menschen, die anfällig für Reisekrankheit sind, sollen so im Auto aufs Handy gucken können.

Auch für Android arbeitet Google aktuell an einer solchen Funktion. Bis die kommt, können sich auch Nutzer ohne iOS mit verschiedenen Apps behelfen.

🍋 Vitamin C

Hochdosiertes Vitamin C, das prophylaktisch eingenommen wird, hat sich in Studien bereits als hilfreich gegen Seekrankheit herausgestellt. Jedoch sollte auf eine achtsame Einnahme Wert gelegt werden, da eine Überdosierung zu Magen-Darm-Beschwerden führen kann.

👓 Wasser-Brillen gegen Reiseübelkeit

Besondere Brillen gegen Reiseübelkeit folgen einem ähnlichen Prinzip wie die Handy-Punkte: Durch Flüssigkeit im Brillenrahmen soll ein künstlicher Horizont geschaffen werden, der Bewegungs-Informationen erzeugt – auch wenn man gerade nicht aus dem Fenster schaut.

📿 Akupressur-Armbänder

Das sind Armbänder mit Noppen, die bestimmte Druckpunkte am Handgelenk stimulieren. In Studien haben sie bei Übelkeit in der Schwangerschaft schon Erfolge gezeigt – ob's auch beim Autofahren wirkt, ist noch unklar. Einige Marken werben aber explizit mit der Anwendung bei Reisekrankheit.