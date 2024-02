Syphilis

Mit Syphilis ist nicht zu spaßen! Wenn die Erkrankung nicht behandelt wird, kann sie zu Demenz, einem Schlaganfall oder Lähmungen führen.

Wie wird Syphilis übertragen?

Der Erreger wird in der Regel beim Geschlechtsverkehr übertragen. In seltenen Fällen kann aber auch Blutkontakt zu einer Infektion führen. Vor allem in der Schwangerschaft ist das Neugeborene gefährdet. Die angeborene Syphilis kann beim Neugeborenen zur Erblindung, Taubheit oder zu Knochenveränderungen führen. Im schlimmsten Fall kann es durch eine Infektion mit Syphilis zu einer Totgeburt führen.

Wie erkenne ich eine Syphilis-Infektion?

In der Regel liegen zwischen Ansteckung und Ausbruch von Syphilis zwei bis vier Wochen. Die Symptome sind so vielseitig, dass es schwer ist, eine Infektion selbst zu erkennen. Häufig sind jedoch folgende Symptome:



Fieber

Müdigkeit

Kopf-, Gelenk- oder Muskelschmerzen

zahlreiche Lymphknoten sind verhärtet und geschwollen

fleckiger, rötlicher Hautausschlag (meist am Bauch, Brust und Rücken)

Eine Infektion lässt sich in der Regel über einen Bluttest feststellen.

Behandlung einer Syphilis-Infektion

Da es sich um eine bakterielle Infektion handelt und eine Gefahr vor Langzeitschäden besteht, muss Syphilis mit Antibiotika behandelt werden.