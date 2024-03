Auf einmal ist Krieg. Da wünschten wir uns alle nach zwei Jahren Pandemie zum Frühling hin etwas "Normalität" in unserem Alltag. Dann kam der Krieg in Europa. Wie erklärt man das den Kindern? Ab welchem Alter können Kinder mit den Nachrichten im Fernsehen umgehen? Monja und Anneta haben die Tipps einer Psychologin, die auch erklärt worauf es jetzt bei Kindern ankommt. Das alles in der Faschingszeit. Unsere zwei Mamas finden sich in dieser Folge zwischen Elsa, Superhelden, Krieg und Einschulungstests wieder.