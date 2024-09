Das hat sonst keiner zu Hause: Wir haben für euch original Gegenstände von den Olympischen Spielen in Paris 2024 klar gemacht. Wie ihr dran kommt: 👇

„Huch, wo hast du DAS denn her?!“ – Das werden euch bald alle fragen, die euch besuchen. Warum? Weil ihr original Gegenstände von den Olympischen Spielen aus Paris daheim stehen haben werdet. SWR3 hat euch da ein Kit zusammengesucht, mit dem ihr euer Zuhause richtig exklusiv einrichtet und zwar für lau!

Das ist im Olympia-für-Zuhause-Paket

Wir haben es mit dem Arc de Triomphe probiert, aber der passt ja auch wieder in keinen Garten! Also ist hier das exklusiv und nur für euch zusammengestellte SWR3 Olympia-für-zuhause-Paket. So gehts und das hier könnte euch gehören: ein Paket mit originalen Gegenständen aus den Sportstätten der Olympischen Spiele 2024 in Paris und aus dem olympischen Dorf!

🏖️ Sonnenschirm in Rosa / Pink (250 x 230 cm) mit Fuß (30 kg)

☀️ Sonnenliege in Schwarz / Rosa (60,5 x 109 x 99 cm)

🚧 Olympia-Absperrband mit Aufstellern (wie am Flughafen) in Rosa (300 x 5 cm)

Dieses Paket gibt es nur ein einziges Mal, daher müssen wir natürlich wissen, wer von euch es am dringendsten benötigt – logisch! Wer von euch hat den allerbesten Grund dafür, dieses SWR3 Olympia-für-zuhause-Paket zu bekommen. Ist es für daheim, weil ihr im Garten einen Raucherbereich absperren wollt? Braucht ihr in der Umkleide vom Verein dringend einen eigenen Bereich oder muss bei euch auf der Arbeit unbedingt ein Paris-Sonnenschirm neben dem Schreibtisch stehen?

Nur der allerbeste Grund zählt für das SWR3 Olympia-für-zuhause-Paket.

Eure Nachrichten oder Sprachnachrichten schickt ihr uns per Whatsapp, über Signal, die SWR3 App oder per Message ins Studio über SWR3.de!