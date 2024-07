Der Begriff „genetische Zwillinge“ klingt für viele auf den ersten Blick wahrscheinlich ganz schön spektakulär. Nadja Jakovljevic von der DKMS erklärt, wie dieser Begriff zustande kommt:

„Das Ziel einer Stammzelltransplantation ist es, das blutbildende System einmal zu ersetzen. Das, was bei den erkrankten Menschen eben nicht mehr richtig funktioniert, einmal komplett auszuradieren. Da kommt es dann eben in der Vorbereitung auf so eine Stammzelltransplantation dazu, dass durch eine hoch dosierte Chemo versucht wird, so viele Krebszellen wie möglich eben platt zu machen, dann Platz zu schaffen durch die neu importierten Zellen, die neuen Stammzellen von einer Spenderin, da eben Raum zu schaffen, dass die sich dort ansiedeln können und dann quasi ein neues System für die Blutproduktion dort etablieren.“