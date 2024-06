Paolo Häckl: So hat die Diagnose Morbus Crohn sein Leben verändert

Hätte ich gewusst, dass das Leben mit einem Stoma – wenn man es so nimmt – ein ganz normales Leben ist. Man hat nur ein gewisses Accessoire am Bauch, was sich auch mal füllt und auch mal ganz lustige Geräusche macht – manchmal auch in Situationen, die peinlich sind. Aber wenn das der Preis ist, den man dafür zahlt, dass man wieder aktiv am Leben teilnehmen kann, dann zahle ich diesen Preis sehr gerne.