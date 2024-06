Schon im Teenager-Alter merkt Fabian, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Mit 18 bekommt er die Diagnose: Depression. Von da an führt Fabian ein Leben mit Höhen und Tiefen – bis ein besonders tiefes Tief ihn schließlich dazu bringt, sich in eine Klinik einweisen zu lassen. Doch dort erlebt er neben Heilung auch Ablehnung.

In dieser Folge begleiten wir Fitnessmodel Fabian Nießl auf seinem Weg aus der Depression. Es geht um die Frage, ob man von Depression überhaupt geheilt werden kann. Und wir erfahren, was sein Social-Media-Konsum mit seiner Krankheit zu tun hat. Als Expertin stand uns dankenswerterweise in dieser Folge von “True Care – intensive Fälle mit Ricardo Lange” die bekannte Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl zur Verfügung.

Weiterführende Links:

Patientenservice 116117: https://www.116117.de/de/index.php

Deutsche Depressionshilfe: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start

Hotline psychosoziale Beratung: 0800 377 377 6

Stefanie Stahl | Autorin | Referentin | Psychotherapeutin

Fabian Nießl auf Instagram: https://www.instagram.com/fabian.niessl/

Stefanie Stahl auf Instagram: https://www.instagram.com/stefaniestahl/

Mehr Infos zu Hilfestellen findet ihr auf SWR3.de.

“True Care” ist ein Podcast von SWR3. Host: Ricardo Lange. Produktionsleitung: Annamaria Herkt. Redaktion & Skript: Sandra Herbsthofer & Annamaria Herkt. Komposition: Nassouh Hichri. Sprecher: Ricardo Lange. Schnitt: David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Marc Bürkle und Stefan Hoyer.