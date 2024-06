Teilen

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Die sommerliche Hitze kommt so langsam bei uns an. Es ist schwül und man möchte sich am liebsten in eine Eistonne setzen, die in einem Gefrierschrank steht. Discounter wittern den Braten und bieten diese Woche rotorlose Ventilatoren an – normalerweise ziemlich teuer. Können sie überzeugen?