Dezember ist der Monat der Weihnachtsfilme. Hier checken, wann die Klassiker im TV laufen!

Endlich ist sie da: Die Zeit, in der es sich auszahlt, sich die gemütlichen Jogginghosen und Kuschelpullis gekauft zu haben. Packt die Lebkuchen aus und füllt Glühwein oder Punsch in die Tassen: Hier kommen die Sendetermine für die zehn besten Weihnachtsfilm-Klassiker!

Klassiker 1 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Einer DER Klassiker: Das Weihnachtsmärchen aus den 70er-Jahren läuft insgesamt 15 mal im Fernsehen. Die Sendetermine sind über den ganzen Dezember verteilt und reichen bis Anfang Januar. Hier die ganze Auswahl:

1.12.2024, 15:35 Uhr im Ersten

8.12.2024, 16:15 Uhr im MDR

15.12.2024, 15:35 Uhr im WDR

22.12. 2024, 14:15 Uhr im NDR

Heiligabend : 24. Dezember 2024, 13:30 Uhr im Ersten

: 24. Dezember 2024, 13:30 Uhr im Ersten Heiligabend : 24. Dezember 2024, 14:55 Uhr im BR

: 24. Dezember 2024, 14:55 Uhr im BR Heiligabend : 24. Dezember 2024, 16:45 Uhr im NDR

: 24. Dezember 2024, 16:45 Uhr im NDR Heiligabend : 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr im WDR

: 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr im WDR 1. Weihnachtstag : 25. Dezember 2024, 9:50 Uhr im Ersten

: 25. Dezember 2024, 9:50 Uhr im Ersten 1. Weihnachtstag : 25. Dezember 2024, 16:35 Uhr im RBB

: 25. Dezember 2024, 16:35 Uhr im RBB 1. Weihnachtstag : 25. Dezember 2024, 18:50 Uhr auf ONE

: 25. Dezember 2024, 18:50 Uhr auf ONE 2. Weihnachtstag : 26. Dezember 2024, 17:25 Uhr im MDR

: 26. Dezember 2024, 17:25 Uhr im MDR 29.12.2024, 12 Uhr im KiKA

1. Januar 2025, 14:20 Uhr im SWR

6. Januar 2025, 11:15 Uhr im BR

Auswahl gibt es also genug, aber keine Sorge: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gibts auch in der ARD Mediathek – jederzeit und kostenlos.

Klassiker 2 Der kleine Lord

Wer kann schon genug kriegen von dem kleinen Cedric? Der kleine Lord schafft es jedes Jahr, seinen strengen, adeligen Großvater zu verzaubert – und uns gleich mit.

20.12.2024, um 20:15 Uhr im Ersten

21.12.2024, 1.50 Uhr im Ersten

2. Weihnachtstag: 26.12.2024, 14.35 Uhr im Ersten

26.12.2024, 14.35 Uhr im Ersten 27.12.2024, um 05:45 Uhr auf ONE

28.12.2024, um 14:50 Uhr im NDR

28.12.2024, um 16:20 Uhr im MDR

Und seit dem ersten Advent (1. Dezember) gibt es Der kleine Lord auch in der ARD Mediathek.

Klassiker 3 Sissi

Sissi und Franz werden auch an Weihnachten 2024 zueinander finden, heiraten und durch schwierige Zeiten gehen. Die drei Teile Sissi, Sissi, die junge Kaiserin und Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin gehören zu den Klassikern an Weihnachten. Die ARD Mediathek kann die Filme aus rechtlichen Gründen leider nicht mehr anbieten, im Fernsehen werden die drei Teile aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gezeigt.

Sendetermine von Teil 1: Sissi

25.12.2024, um 15:50 Uhr im Ersten

Sendetermine von Teil 2: Sissi, die junge Kaiserin

25.12.2024, um 17:30 Uhr im Ersten

Sendetermine von Teil 3: Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

26.12.2024, um 14:15 Uhr im Ersten

Ein gemütlicher Abend mit Weihnachtsfilmen: Das geht auch mit Beamer und Streaming, zum Beispiel in der ARD Mediathek!

Klassiker 4 Kevin – Allein zu Haus

Sturmfrei von der Familie kann ja ganz cool sein - für den 8-jährigen Kevin McCallister wird es aber ein richtiges Abenteuer! Seine Familie lässt ihn aus Versehen alleine zuhause zurück und fährt in die Weihnachtsferien. Was Kevin sich einfallen lässt, um das Haus vor den beiden fiesen Einbrechern zu verteidigen, ist jedes Jahr wieder genial und einfach nur lustig. Auch dieses Jahr laufen wieder beide Teile, Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York im Fernsehen:

Sendetermin von Teil 1: Kevin – Allein zu Haus

Heiligabend: 24.12.2024, um 20:15 Uhr in Sat.1

24.12.2024, um 20:15 Uhr in Sat.1 1. Weihnachtstag: 25.12.2024, um 17:55 Uhr in Sat.1

Sendetermin von Teil 2: Kevin – Allein in New York

1. Weihnachtstag: 25.12.2024, um 20:15 Uhr in Sat.1

Klassiker 5 Der Grinch

Auch dieses Weihnachten wird er wieder schlechte Laune und Miesepetrigkeit verbreiten: Der Grinch gehört definitiv zu den Animations-Klassikern an den Feiertagen! Und läuft dieses Jahr 3x im Free TV.

07.12.2024, um 20:15 bei RTL Super

08.12.2024, um 23:35 Uhr bei RTL Super

Heiligabend: 24.12.2024, um 16:15 Uhr bei VOX

Klassiker 6 Tatsächlich ... Liebe

Neun wunderschöne Liebesgeschichten, die sich durch zwei Stunden und zehn Minuten ziehen und die definitiv zu Weihnachten dazugehören: Tatsächlich ... Liebe findet ihr dieses Jahr an drei Terminen im Free-TV.

4.12.2024, um 15:10 Uhr bei RTL

15.12.2024, um 07:50 Uhr bei RTL

23.12.2024, um 22:25 Uhr bei VOX

Klassiker 7 Familie Heinz Becker: Alle Jahre Wieder

Der Baum steht schief, die Christkindfigur ist nicht auffindbar, Vater Heinz ist gereizt und die Frage, ob die Würstchen zum Kartoffelsalat heiß oder kalt serviert werden sollen, ist einfach nicht zu klären. Das Spektakel um Familie Heinz Becker läuft auch in diesem Jahr wieder im Fernsehen.

Heiligabend: 24.12.2024, 15:30 Uhr im Ersten

24.12.2024, 15:30 Uhr im Ersten Heiligabend: 24.12.2024, 16:50 Uhr im SWR

24.12.2024, 16:50 Uhr im SWR Heiligabend: 24.12.2024, 22:40 Uhr auf One

24.12.2024, 22:40 Uhr auf One 1. Weihnachtstag: 25.12.2024, 01:00 Uhr im WDR

25.12.2024, 01:00 Uhr im WDR 1. Weihnachtstag: 25.12.2024, 04:05 Uhr im Ersten

Klassiker 8 Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts

„Früher war mehr Lametta“ – den Satz hören wir auch dieses Weihnachten wieder mehrfach im Fernsehen. Denn den Hoppenstedts beim Nörgeln und Streiten zuzuhören wird nie langweilig! Den Klassiker von Loriot seht ihr an allen Weihnachtstagen in der ARD.

Heiligabend: 24. Dezember 2024, 15:05 Uhr im Ersten

24. Dezember 2024, 15:05 Uhr im Ersten Heiligabend: 24. Dezember 2024, 16:10 Uhr im NDR

24. Dezember 2024, 16:10 Uhr im NDR Heiligabend: 24. Dezember 2024, 17:20 Uhr im SWR

24. Dezember 2024, 17:20 Uhr im SWR Heiligabend: 24. Dezember 2024, 21:15 Uhr im NDR

24. Dezember 2024, 21:15 Uhr im NDR Heiligabend: 24. Dezember 2024, 22:15 Uhr im SWR

24. Dezember 2024, 22:15 Uhr im SWR 1. Weihnachtstag: 25. Dezember 2024, 00:35 Uhr im WDR

25. Dezember 2024, 00:35 Uhr im WDR 1. Weihnachtstag: 25. Dezember 2024, 23:20 Uhr im NDR

25. Dezember 2024, 23:20 Uhr im NDR 2. Weihnachtstag: 26. Dezember 2024, 05:05 Uhr im Ersten

Und obendrauf gibts Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts auch noch in der ARD Mediathek zum jederzeit kostenlos schauen.

Klassiker 9 Stirb Langsam

Es ist der etwas andere Weihnachtsfilm, ja, aber er gehört mittlerweile genauso fest ins Weihnachts-TV-Programm! Wieso Stirb langsam überhaupt zum Weihnachtsfilm geworden ist, hat uns Filmwissenschaftlerin Andrea Geier erklärt.

Weihnachtsfilmforscherin erklärt 13.12.2023 Wie „Stirb langsam“ zum Weihnachtsfilm wurde Dauer 0:39 min Jedes Weihnachten gehört er auf die Must-See-Liste: Aber wie wurde Stirb langsam zum Weihnachtsfilm? Eine Filmwissenschaftlerin erklärt's!

In diesem Jahr könnt ihr euch vor Weihnachten die ersten beiden Stirb Langsam-Teile im Free TV anschauen.

Sendetermine Stirb Langsam Teil 1

14.12.2024, 22 Uhr auf Servus TV

15.12.2024, 02 Uhr auf Servus TV

Sendetermine Stirb Langsam Teil 2

21.12.2024, 22:05 Uhr auf Servus TV

22.12.2024, 01:50 Uhr auf Servus TV

Klassiker 10 Schöne Bescherung

Vor allem an den Feiertagen kommt alles oft ein bisschen anders, als geplant. Das erleben wir jedes Jahr mit Familie Griswold, die von einer Katastrophe in die nächste rutschen. Auch dieses Jahr können wir wieder mit Vater Clark mitleiden, mit alles versucht, um Weihnachten zu retten. An drei Terminen läuft Schöne Bescherung im Free TV.

12. Dezember 2024, 20:15 Uhr bei VOX

Heiligabend: 24. Dezember 2024, 16:45 Uhr bei RTL

24. Dezember 2024, 16:45 Uhr bei RTL 1. Weihnachtstag: 25. Dezember 2024, 13:15 Uhr bei RTL

