Über Geld spricht man nicht ... oder doch? Wir haben euch bei Instagram und im Radio gefragt, wie viel ihr verdient. Das sind eure Antworten!

Weißt du, wie viel dein Freund, deine Nachbarin oder gar dein Chef verdienen? In Deutschland scheint das ein Thema zu sein, das wir lieber nicht ansprechen oder etwa doch?

Equal Pay Day – warum sprechen wir nicht ĂŒber Geld?

Immer am 7. MĂ€rz ist Equal Pay Day. Mit dem Tag will man auf die Unterschiede bei der Bezahlung zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen. Doch wie geht das eigentlich, wenn wir gar nicht ĂŒber unser Gehalt sprechen? Das wollten unsere SWR3 Morningshow-Moderatoren Consi und Rebekka einmal Ă€ndern und haben gefragt: Was verdient SWR3Land?

Und auch bei Facebook und Instagram haben wir euch gefragt, was ihr verdient. Eure Nachrichten zeigen uns: Wir sollten öfter ĂŒbers Geld sprechen! Ihr habt uns so viele Nachrichten geschickt und uns verraten, was ihr verdient, dass wir mehrere Posts zu dem Thema gemacht haben.

Das verdient dein Nachbar

Unter dem ersten Facebook-Post haben sich sehr viele von euch beteiligt, sodass ein guter Einblick möglich ist:

Als Lkw -Fahrer im Fernverkehr bekomme ich 3.200 € brutto zuzĂŒglich Spesen 28 € netto je 24 Stunden. FĂŒr dieses Gehalt bin ich 24/5 oder 24/6 unterwegs. Schlafe und verbringe meine Freizeit ĂŒber die Woche im oder am Lkw. Was wiederum bedeutet, dass man das Gehalt von brutto 3.200 € durch 432 Stunden teilen mĂŒsste, da niemand sonst unbezahlt an seinem Arbeitsplatz schlĂ€ft.

Ich hab' mein ganzes Leben gearbeitet und bekomme 975 Euro netto Rente, vorher Vollzeit im Einzelhandel Möbelhaus, Fachabteilung, 1.700 bis 1.800 Euro netto.

20 Jahre Zahntechnik: 32 Stunden knapp 1.700 € plus unversteuerter Minijob 6 - 7 Stunden wöchentlich, wenns hoch kommt 2.240 €. Ich sag meinem Kind regelmĂ€ĂŸig: du wirst nicht Zahntechniker!

Ich bin RettungssanitĂ€terin seit 6 Jahren und verdiene ungefĂ€hr, je nachdem, wie viele Zulagen, etc. , zwischen 2.100 und 2.500 €.

Und in der Gastro kriegen die meisten (Ausgelernten!) 2.500 € brutto! Und Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gibt es auch nicht ... selbst ZuschlĂ€ge sind eine Ausnahme. Und das gerade bei denen, die an diesen Tagen arbeiten mĂŒssen. Eine Miete zu bezahlen als Alleinverdiener heutzutage kaum noch machbar.

Ich bin vollausgebildeter Redakteur und verdiene 2.100 netto. Anfeindungen inklusive. 😞

Ich arbeite seit 3 Jahren bei der MĂŒllabfuhr als Lader, also ich leere die BehĂ€lter und verdiene netto zwischen 2.300 bis 2.500 € im Monat.

Ich bin vollzeit-angestellte Lehrerin und kriege 2.600 raus mit 28 Stunden-Woche, allerdings Vor-Nacharbeit, ElterngesprÀche, Konferenzen, etc. kommen noch dazu.

Optiker 15 € Stundenlohn und das brutto.

Bei uns in der Firma verdienen die meisten zwischen 6.000 - 9.000 brutto. Die eher einfacheren TĂ€tigkeiten werden in anderen LĂ€ndern gemacht, nicht unĂŒblich in IT .

Als gelernter Koch 1.900 Euro. Aber plus Betriebswohnung. 😂 Und fĂŒr das Essen brauche ich auch nicht zu zahlen. 😂

Habe als Filialleiter 2.800 brutto verdient.

Öffentlicher Dienst, 2-Schicht-System, Dienst an Wochenenden / Feiertagen – ca. 4.370 € brutto + 40 € Schichtzulage + weitere ZuschlĂ€ge (Nachtarbeit, Wochenende, Feiertage)

Ich bin selbststĂ€ndig als Fantasyautorin. Ist mein Traumjob, aber in Deutschland hauptberuflich KĂŒnstlerin zu sein, ist knĂŒppelhart. Im Winter verdiene ich deutlich weniger als zum Beispiel in Monaten mit vielen Events und MĂ€rkten, auf denen ich mich mit Stand prĂ€sentiere. Im Schnitt bleiben so 1.400 netto im Monat ĂŒbrig – gerade genug fĂŒr die laufenden Kosten.Â

Ich bin Azubi im letzten Lehrjahr als Fachlagerist und ich verdiene netto 984 €.

Darf ich ĂŒber mein Gehalt sprechen?

Mit dem Kollegen ĂŒber das Gehalt sprechen oder dem Freund erzĂ€hlen, was man verdient. Das ist doch wohl in Ordnung, oder?

Paul Raboldt aus der SWR Rechtsredaktion hat die kurze Antwort: Fast immer ist das in Ordnung.

Der Grundsatz lautet: Du darfst ĂŒber dein Gehalt sprechen – im privaten Bereich und auch im Job mit Kolleginnen und Kollegen. Solltest du in deinem Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitsklausel haben, klingt das vielleicht so, dass du anderen nicht sagen darfst, wie viel du verdienst.

Aber: Solche Klauseln sind in den meisten FĂ€llen unwirksam. Der Gedanke dahinter: Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sollst du dich mit anderen vergleichen können – also herausfinden, ob andere genauso bezahlt werden oder vielleicht besser. Das geht aber nur, wenn man ĂŒber Geld auch sprechen darf.

In manchen ArbeitsvertrĂ€gen gibt es auch die Klausel, dass du als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nicht ĂŒber GeschĂ€ftsgeheimnisse sprechen darfst. Einzelne GehĂ€lter gehören aber nicht zu den GeschĂ€ftsgeheimnissen eines Unternehmens. Deshalb darfst du erzĂ€hlen, was du verdienst, auch wenn so eine Klausel in deinem Vertrag steht. Nur in AusnahmefĂ€llen kann ein Gehalt mal ein GeschĂ€ftsgeheimnis darstellen, zum Beispiel bei Spitzenpositionen wie einem CEO.

An manchen Stellen, wenn du beispielsweise einen Antrag auf Wohngeld oder Ähnliches stellst, gilt sogar eine Auskunftspflicht. Das heißt, hier musst du Angaben zu deinem Gehalt tĂ€tigen. Und auch bei der Wohnungssuche ist die Frage mittlerweile oft im Fragebogen zur Selbstauskunft enthalten. Ob du diese Information angeben musst oder du sogar lĂŒgen dĂŒrftest, haben wir hier fĂŒr dich einmal geklĂ€rt:

Über Geld mit Freunden und Familie sprechen?

