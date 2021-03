Ich weiß gar nicht, wie ich das hier schreiben soll. Ich habe das Gefühl, dass meine Worte gar nicht dem gerecht werden können, wie viele Frauen sich gerade fühlen. Ich kann nicht aufhören an Sarah E. zu denken und wie es einer Frau nicht erlaubt war nach Hause zu gehen. Es ist unerträglich.



Ich habe auch eine tiefe Verbindung zwischen mir und anderen Frauen diese Woche gefühlt. Ich hatte viele Gespräche darüber, wie extrem gewissenhaft wir unser ganzes Leben lang über unsere Sicherheit nachdenken. Diese tiefe Verbindung ist: Angst!



Wir alle haben Livestandorte geteilt.

Wir alle haben unsere Schuhe gewechselt.

Wir alle haben die Schlüssel zwischen unsere Finger gesteckt.

Wir alle haben telefoniert, beides: echte und falsche Telefonate.

Wir alle haben unsere Haare in unsere Mäntel gesteckt.

Wir alle sind dunkle Straßen entlang gerannt.

Wir alle haben uns theoretische Fluchtwege ausgemalt.



Was so heimtückisch daran ist, ist dass es sich nicht wie besondere Sicherheitsregeln anfühlt. Es sind einfach nur Verhaltensweisen, die wir verinnerlicht haben, seit wir kleine Mädchen sind „weil man das halt so macht“.



„Schreib mir, wenn du zu Hause bist“ ist dabei eine Standardprozedur unter Frauen – quasi der Autopilot.



Ich wünsche mir, dass mehr Männer verstehen, dass wir (Frauen) nicht einfach mit den Kopfhörern auf dem Kopf nach Hause laufen können.



Das es jedes Mal, wenn wir in ein Uber steigen, den Gedanken in unserem Kopf haben: „Okay! Das war’s!“

Das wann immer du sagst: „Hey, das ist doch nur nett gemeint“, du Teil des Problems bist.

Das jedes Mal, wenn wir an einer Gruppe Männer vorbeilaufen, unser Herz ein bisschen schneller schlägt.

Das jedes Mal, wenn wir uns auf der Straße gegen sexuelle Belästigung wehren, wir ein mal um unsere eigene Sicherheit spielen.



Hört auf, Frauen zu belästigen. Hört auf, sie in die Opfer-Position zu stecken und hört auf, Frauen mit der Bürde zu belasten, was andere Männer tun könnten.



Einer Frau hätte es erlaubt sein müssen nach Hause zu gehen.“

Instagram Post von Lucy Mountain