Kein Weihnachten ohne Stau: Am Wochenende vor den Feiertagen sind viele Menschen unterwegs. Das sorgt für volle Züge und Autobahnen. Tipps, wie ihr gut durchkommt, gibt es hier!

Die gute Nachricht zuerst: Weil der Heiligabend an einem Dienstag ist, entzerrt sich der Reiseverkehr sowohl bei der Bahn als auch auf den Straßen vermutlich auf mehrere Tage. Offensichtlich haben sich viele Menschen auch den heutigen Freitag schon freigenommen, denn die Deutsche Bahn sagt, der Reiseverkehr sei schon am Donnerstag gestartet.

Rund um die Feiertage rechnet die Bahn mit 450.000 Fahrgästen in Deutschland. Deshalb hat sie so viele ICEs wie nie zuvor im Einsatz. Insgesamt sind es 410 Züge.

Der Tag mit dem meisten Stau vor Weihnachen

Voll wird es trotzdem – auch auf den Autobahnen. Der ADAC rechnet mit dem größten Reiseverkehr am Freitag, wenn in ganz Deutschland die Weihnachtsferien beginnen. Dazu kommt dann noch der normale Berufsverkehr. Auch am Samstag erwartet der ADAC viel Verkehr. Klare Empfehlung des Autoclubs: Diese beiden Tage sollte man möglichst meiden!

Das sind die Stau-Hotspots auf Autobahnen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wird es vor allem auf der A8 rund um Stuttgart und weiter Richtung München und auf der A5 bei Karlsruhe nur langsam vorwärtsgehen.

Hier wird es voll in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz werden Staus auf der A61 im Hunsrück erwartet.

Verkehrstipps fürs Weihnachtsshopping

Auch in den Innenstädten und Einkaufszentren kann es noch mal voll werden: Am 4. Adventssamstag und am Montag, den 23. Dezember, sind neben einigen Berufstätigen auch noch viele Weihnachtsmarktbesucher und Last-Minute-Käufer unterwegs. In Parkhäusern, Innenstädten und Shoppingmalls könnte es zu Verkehrschaos kommen. Also am besten Park and Ride-Plätze nutzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt fahren.

Diese Weihnachtsmärkte in SWR3Land sind etwas ganz Besonderes!

Wie ist der Verkehr auf Autobahnen nach den Weihnachtsfeiertagen?

Eine Entspannung der Verkehrslage nach den Feiertagen ist eher nicht in Sicht. Sowohl ADAC als auch Deutsche Bahn rechnen damit, dass die Rückreise mit dem Start in den Silvester- oder Skiurlaub zusammenfällt. Hier ist der Tipp, die Samstage als Reisetage zu vermeiden!