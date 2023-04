Kann jemand wie Sebastian Lehmann überhaupt wütend werden? Hier verrät er's uns...

Leider werde ich manchmal wütend. Und raste ein wenig aus. Ein Freund von mir meint, ich sei so etwas wie ein umgedrehter Hulk. Wenn ich mich aufrege, werde ich nicht grün, sondern rot – und noch kleiner.

Die Wut in der Warteschlange

Wie kürzlich bei Ikea. Ich stehe in der Kassenschlange. Ein Typ kommt angeschlendert – und stellt sich einfach vor mich. „ Entschuldigung, hier ist eine Schlange “, sage ich.

„ Achso! Das habe ich gar nicht gesehen. “

„ Na, klar, du verblödeter Volldepp “, schreie ich, jetzt doch leicht erregt. „ Diese 40 Menschen, die hintereinander vor der Kasse stehen, sind hier nur zufällig vorbeigekommen. Eigentlich warten wir alle, dass wir von unseren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. “

„ Regen Sie sich doch nicht gleich so auf “, sagt der Mann.

Ich nehme einen Teller namens Klökmann aus meinem Einkaufswagen und werfe ihn vor ihm auf den Boden. Dann kommt auch schon der Sicherheitsdienst. „ Herr Lehmann, Sie schon wieder? Kommen Sie mit zum Kinderparadies. Im Bällebad können Sie sich doch immer so gut abregen. “

Ich kann besser mit Menschen umgehen, die wenigstens offen zugeben, rücksichtslos zu sein. Er hätte einfach sagen sollen: „ Ja, natürlich hab ich mich vorgedrängelt. Ich bin einfach viel wichtiger als du mit deinen billigen Klökmann-Tellern. “ Da weiß man, woran man ist. Ich nenne das den Friedrich-Merz-Move.

Die Wut über SUV-Fahrer

Noch wütender macht mich aber, wenn mich ein riesiger SUV auf der Busspur überholt und sich dann vor mir auf die normale Spur einfädelt. Da kann ich schon an der nächsten Ampel aussteigen und wie wild gegen den Kofferraum treten. Leider sieht mich der SUV-Fahrer nicht, weil ich so klein und rot bin. Als ich dann zurück zu meinem Auto will, ist schon ein Passant eingestiegen – und fährt weg.

Die Wut im Supermarkt