Maria Geithner

Das mache ich bei SWR3: Redakteur und Reporter

So würde man mich zitieren:

SO!“

oder

OK Tschau!“

Diesen Song höre ich immer: Coldplay „Yellow“

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Vielfalt der verschiedenen Regionen

Darüber lache ich: Kevin Hart, Dave Chapelle

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Das sind wirklich viele..Mad Men, Sopranos, This is us, The Americans, und und und..

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Dreckiges Geschirr und dreckige Wäsche

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: 9Gag, Cory Booker und Munchies

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten

Max, wie fühlt es sich an, das fünfte Mitglied von Coldplay geworden zu sein?

Meine Lieblingsbilder von mir auf dem Handy