Pia Ritter

Das mache ich bei SWR3: News & Producer/Redakteur Morningshow

So würde man mich zitieren:

Wenn ich fluche, ist das definitiv nicht mehr zitierfähig!

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Es ist groß und bunt gemischt

Darüber lache ich: Postillon, die echt schlimmen Kalauer von Kollege Gregor Glöckner & manchmal meine eigene Blödheit.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Kommt auf den Besuch an. :)

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wenn du nicht in Baden-Baden wärst, wärst Du in? New York, Afrika, an der Ostsee, Australien, Köln, Hamburg…

Was magst du gar nicht? Schleimerei, Intoleranz, Rechthaberei, Neid und Fragebögen.