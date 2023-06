per E-Mail teilen

Mit dem VfB Stuttgart hat auch SWR3Land einen Verein in der Bundesliga-Relegation: Schaffen die Stuttgarter tatsächlich den Klassenerhalt? Das Hinspiel lässt auf jeden Fall hoffen! Jetzt hängt alles am Rückspiel in Hamburg.

VfB vs. HSV: Relegations-Hinspiel im Livestream

Für den VfB geht es um (fast) alles: Der Klassenerhalt steht, wieder einmal, auf der Kippe. Die Relegation muss es jetzt richten. „ Die Relegation ist unser Bundesliga-Rettungsboot “, gibt auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zu. Zwei Spiele, die über den Abstieg oder Klassenerhalt des VfB entscheiden – und den möglichen Aufstieg des HSV in die erste Fußball-Bundesliga nach satten fünf Saisons in der Zweiten. Hier könnt ihr das alles mitverfolgen: Hinspiel gab es im Livestream und natürlich treffen wir uns hier auch wieder zum Rückspiel!

Schweigeminute in Stuttgart für verstorbenen 15-Jährigen

Noch vor dem eigentlichen Spielstart erleben wir das Stadion ganz anders als gewohnt: Mit einer Schweigeminute wird eines verstorbenen Jugendspielers gedacht, der nach einer Schlägerei nach einem Fußballspiel verstorben ist.

Was war das denn bitte? Gerade einmal 55 Sekunden hat es gedauert bis das erste Tor fiel! Konstantinos Mavropanos hat die Kugel nach einer Ecke ins Tor geköpft und den VfB Stuttgart damit (sehr) früh in Führung gebracht.

Nach einer guten halben Stunde hatte der HSV dann die erste Chance zum Ausgleich, konnte aber nicht verwandeln. Nach einem Handspiel-Strafstoß wurde es nochmal heiß: Wieder war Mavrapanos gefährlich nah dran, konnte dann aber doch nicht das 2:0 machen.

VfB Stuttgart legt in der zweiten Halbzeit nach

Josha Vagnoman sorgt in der 51. Minute für das 2:0 für den VfB! Da verstummen die sonst so motivierten 4.700 mitgereisten HSV-Fans kurz. Und der nächste Dämpfer kommt für sie nur vier Minuten später: Wieder eine Ecke und das 3. Tor für den VfB durch Serhou Guirassy. Eckbälle scheinen der Schlüssel zum Erfolg zu sein... Die Verteilung bis zur 55. Minute übrigens: sieben Eckbälle für den VfB – keinen für den HSV. Die Cannstatter Kurve bebt!

3:0 hintenzuliegen sieht schon nicht gut aus. Noch schlechter sieht es aber aus, wenn man dann auch nur noch zu zehnt weiterspielen muss: Anssi Suhonen (HSV) wurde gerade erst eingewechselt und fliegt dann wegen grober Unsportlichkeit direkt wieder raus. Mit dem gestreckten Bein und Stollen stieg er dem Stuttgarter Vagnoman im Duell auf den Oberschenkel in Richtung Weichteile.

UND DAS WARS! Der VfB konnte den Zu-Null-Stand tatsächlich halten und darf damit relativ entspannt ins Rückspiel am Montag gehen. Seit der Einführung der Relegation gab es noch keinen höheren Sieg bei einem Hinspiel. Reschpekt!

Rückspiel in der Relegation: Stuttgart am 5. Juni in Hamburg zu Gast

Egal, wie das Hinspiel ausgeht: Das Rückspiel kann nochmal so gut wie alles ändern. Am Montag ist es soweit: Dann ist der VfB Stuttgart für das letzte Spiel der Saison in Hamburg zu Gast. Alle Facts zum Spiel zusammengefasst:

📅 5. Juni, 20:45 Uhr

⚽ Relegation: Rückspiel Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

📍 Gespielt wird in Hamburg

👀 In der SWR3 App und auf SWR3.de

Was ist die Relegation? Auf dem Sofa mitreden können!

Der VfB war nicht der schlechteste Verein der aktuellen Saison. Er steht am letzten Bundesliga-Spieltag auf dem drittletzten Platz. Die beiden schlechteren Vereine, Hertha BSC und Schalke 04, steigen automatisch ab – dafür kommen der Erst- und Zweitplatzierte der zweiten Bundesliga nach oben. Der VfB hat nochmal die Chance, zu beweisen, dass er den Klassenerhalt verdient hat und spielt deshalb gegen den Drittplatzierten der zweiten Bundesliga, den Hamburger SV. Im direkten Vergleich entscheidet sich dann, welcher Verein in der kommenden Saison in welcher Liga spielen wird.

Gespielt werden zwei Spiele: ein Hin- und ein Rückspiel. So hat jeder Verein einmal den Heimvorteil. Es entscheidet das Torverhältnis am Ende der beiden Spiele; bei Gleichstand gibt es seit der Saison 2021/22 ein Elfmeterschießen.

VfB Stuttgart oder Hamburger SV: Wie stehen die Chancen?

Der VfB Stuttgart kämpft, will nicht absteigen. 2019 hat der Verein das letzte Mal in der zweiten Liga gekickt und das soll sich aus Sicht der Stuttgarter möglichst nicht wiederholen. Für den HSV ist die Relegation die Chance, endlich wieder aufzusteigen. Stuttgart hat eine niederschmetternde Saison hinter sich: Nur sieben Bundesliga-Spiele konnte der Verein für sich entscheiden.

Hamburg, inzwischen schon die fünfte Saison in der 2. Bundesliga gefangen, konnte dafür 20 Siege einfahren und mit entsprechend viel Rückenwind in die Relegation gehen. Doch auch er muss einen Dämpfer verkraften: Nachdem der Aufstieg auf dem Platz schon gefeiert wurde, hat der 1. FC Heidenheim mit einem Tor kurz vor knapp dafür gesorgt, dass der HSV in die Relegation muss.

Tim Kleindienst schießt Heidenheim mit Last-Minute-Tor in die Bundesliga

Für alle Statistikfans gibts hier nochmal zusammengefasst die Vereinsbilanzen:



118 Begegnungen hatten der VfB und der HSV bisher!

hatten der VfB und der HSV bisher! 48 Mal hat der VfB gewonnen; der HSV liegt mit 46 Siegen knapp dahinter. Es wird also spannend! Nur 24 Spiele gingen unentschieden aus.

hat der gewonnen; der liegt mit knapp dahinter. Es wird also spannend! Nur gingen aus. Ähnlich knapp wie die Siegstatistik ist das Torverhältnis : 190:180 !

: ! Der höchste Sieg gelang dem HSV 2019 mit einem 6:2 im heimischen Stadion. Die letzten drei Male, als sich die beiden Mannschaften auf dem Platz trafen, gewann der VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart kämpft um den Klassenerhalt

Für den VfB Stuttgart ist der Klassenerhalt nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig. Auch die finanzielle Situation könnte für eine kleine Portion Extra-Motivation sorgen. Um nicht weniger als 40 Millionen Euro Umsatz-Erlöse geht es beim Klassenerhalt für den Erstligisten. Bleibt der VfB in der 1. Bundesliga, könnte er 44 Millionen Euro an TV-Geldern bekommen, berichten Medien übereinstimmend. Ein Abstieg hätte außerdem noch weitere Folgen: