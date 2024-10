Leony kommt am 22.3.25 nach Mannheim in den Maimarktclub! Freut euch auf ihre Hits „Faded Love“ und „Remedy“ sowie die Songs ihres Debütalbums "Somewhere in Between". Die in einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsene Musikerin ist auch als erfolgreiche Songwriterin für andere Künstler unterwegs. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Samstag, 22. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Maimarktclub

68163 Mannheim Veranstalter: Delta Konzerte UG Mitwirkende: Leony