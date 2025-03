Kommissare aus dem Tatort Frankfurt

Max Ballauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm bei Nordrhein-Westfalen geboren. Nach seiner Spezialausbildung zum Drogenfahnder, die er in Florida absolvierte, kam Max Ballauf als Sunnyboy wieder zurück. Als Single und Dauerbewohner einer kleinen Pension hinterfragt Max öfter seinen Lebensstil.

Freddy Schenk, gespielt von Dietmar Bär, wird 1961 in Dortmund geboren. Freddy Schenk fällt durch seinen eleganten Kleidungsstil auf. Er ist Waffenfan und liebt Sportschuhe, die zu seinen maßgeschneiderten Straßenanzügen passen. Der ständige Ärger mit seiner Frau, welcher aufgrund der langen Arbeitstage entsteht, versucht Dietmar Bär immer wieder über das Telefon zu schlichten. Selten geht die Zusammenarbeit mit Kollege Max Ballauf an ihm spurlos vorbei. Oft berühren ihn die Fälle emotional.

Klaus J. Behrendt spielt Max Ballauf

Max Ballauf folgt einem Verdächtigen ins Leichtathletik-Stadion. WDR / Martin Menke

Klaus J. Behrendt wird 1960 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) geboren. Als gelernter Bergmechaniker wächst er als Sohn eines Kinderarztes im westfälischen Ibbenbürn auf. Nach Ableistung seines Zivildienstes widmet er sich von 1981 bis 1984 dem Schauspielunterricht in Hamburg. Etwa 10 Jahre später wird Klaus J. Behrendt im Tatort als Max Ballauf bekannt.

Dietmar Bär spielt Freddy Schenk

Hat er bei den bisherigen Ermittlungen irgendetwas übersehen? Freddy Schenk ist nachdenklich. WDR / Martin Menke

Dietmar Bär wird 1961 in Dortmund geboren. Bereits während der Schulzeit fiel Dietmar Bär durch sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Schultheaterprojekten auf. Seine Schauspielausbildung beendet er 1985 in Bochum. Nach mehreren Film- und Serienauftritten kommt Dietmar Bär dann 1997 als Freddy Schenk zum Tatort.